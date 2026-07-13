Interna del PJ: un ministro de Axel Kicillof le envió un fuerte mensaje al kirchnerismo de cara a 2027

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta con un nuevo cruce entre el sector que responde a Axel Kicillof y el kirchnerismo. En medio de las tensiones por el armado electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, envió un mensaje directo a La Cámpora y remarcó la necesidad de que el espacio llegue unido con un solo postulante.