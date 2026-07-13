Interna del PJ: un ministro de Axel Kicillof le envió un fuerte mensaje al kirchnerismo de cara a 2027

Resumen para apurados
- El ministro bonaerense Carlos Bianco exigió recientemente en La Plata un candidato peronista único para 2027, advirtiendo que la división del espacio asegurará la derrota.
- Estas declaraciones ocurren tras la propuesta de Máximo Kirchner de postular a Cristina Kirchner, ante lo cual Bianco defendió las PASO como vía para lograr el consenso.
- La interna anticipa una dura disputa por el liderazgo opositor hacia 2027. La posible eliminación de las PASO obligará al PJ a buscar consensos para evitar una fractura.
La interna del peronismo volvió a quedar expuesta con un nuevo cruce entre el sector que responde a Axel Kicillof y el kirchnerismo. En medio de las tensiones por el armado electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, envió un mensaje directo a La Cámpora y remarcó la necesidad de que el espacio llegue unido con un solo postulante.
“Si queremos perder, o si algún sector piensa que en perder, y... Querrá dividir al campo popular. Nosotros no queremos dividir al campo popular, queremos mantenerlo unido, y que haya un solo candidato que represente al campo popular", afirmó Bianco.
Las declaraciones llegaron pocos días después de que el jefe de La Cámpora y diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, insistiera con la posibilidad de que su madre, Cristina Kirchner, vuelva a ser candidata.
"Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad", había afirmado el dirigente.
El kicillofismo insistió en una candidatura única
En una conferencia de prensa realizada en la Gobernación bonaerense, Bianco explicó que la prioridad del espacio es construir una propuesta competitiva frente a la oposición. “Nosotros queremos ganar la elección, el diagnóstico nuestro es que ante un candidato de la derecha vamos a tener que tener un candidato fuerte del campo popular, del peronismo. Después se verá con que método se define esa candidatura", sostuvo, consignó Todo Noticias.
El ministro también se refirió al mecanismo para definir al postulante presidencial y defendió la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Hoy están las PASO, creemos que es el mejor instrumento posible para definir una candidatura única del campo popular, en tanto y en cuanto haya distintos sectores que quieran representan al pueblo desde una mirada asociada al campo popular", señaló.
La advertencia por las PASO y el mensaje al kirchnerismo
Bianco advirtió que el escenario podría cambiar si finalmente las PASO son modificadas o eliminadas, aunque insistió en que el objetivo debe ser preservar la unidad del peronismo.
“También sabemos que hay proyectos para derogarlas, suspenderlas. Y si no están, tendremos que discutir cuál es el instrumento para dirimir una interna o llegar a un acuerdo de consenso, se verá. Es lo que pienso, que tiene que haber un candidato único del campo popular, si queremos ganar", afirmó.
Finalmente, el funcionario volvió a enviar un mensaje directo al kirchnerismo al insistir en que una fractura del espacio solo favorecería una derrota electoral. “Ahora, si queremos perder, o si algún sector piensa en perder, y... Querrá dividir al campo popular. Nosotros no queremos dividir al campo popular, queremos mantenerlo unido, y que haya un solo candidato que represente al campo popular. Sencillo, simple", concluyó.