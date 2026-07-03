Política

Martín Menem cargó contra Axel Kicillof: “Tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”

El titular de la Cámara baja cuestionó con dureza al gobernador bonaerense, defendió la gestión de Milei y aseguró que la inflación continuará por debajo del 2%.

CRÍTICO. Martín Menem aseguró que Axel Kicillof fue el peor ministro de Economía de la historia.
CRÍTICO. Martín Menem aseguró que Axel Kicillof fue el "peor" ministro de Economía de la historia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Diputados, Martín Menem, afirmó en televisión que el gobernador Axel Kicillof debería ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por su gestión económica pasada.
  • El cruce ocurrió luego de que Kicillof cuestionara el rumbo económico de Javier Milei. Menem calificó al gobernador bonaerense como el peor ministro de Economía de la historia.
  • Menem proyectó que la inflación mensual continuará bajando del 2% y anticipó que la estrategia electoral de La Libertad Avanza se centrará firmemente en mostrar gestión estatal.
Resumen generado con IA

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, lanzó una dura crítica contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al sostener que “debería estar inhabilitado para ocupar cargos públicos” por su desempeño como ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el dirigente libertario respondió a cuestionamientos formulados por el mandatario bonaerense sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. “No dijo nada, en realidad. Tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue el peor ministro de Economía de la historia. Argentina puso el cepo con este tipo”, afirmó.

Diego Santilli cruzó a Kicillof y aseguró que Javier Milei volverá a ganar las elecciones

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En la misma entrevista, el titular de la Cámara Baja defendió la gestión de Milei y aseguró que el ex presidente Carlos Menem “estaría orgulloso del gobierno actual”.

Además, destacó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y elogió su trayectoria política. “Es un jugadorazo, un político de raza. Trabajamos palmo a palmo desde el momento que asumió como ministro del Interior”, expresó.

La interna oficialista y la estrategia electoral

Consultado sobre las diferencias dentro de La Libertad Avanza, especialmente tras los cruces que involucraron a Manuel Adorni, Menem minimizó la situación y negó que exista una interna de peso. “Pensar distinto en una mesa de cinco o seis no es interna, es normal. Intercambiamos opiniones, avanzamos, el gobierno avanza”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que el oficialismo centrará su estrategia de campaña en la gestión, independientemente de quién sea el candidato de la oposición. “Nosotros vamos a mostrar gestión, no importa quién esté enfrente”, afirmó.

Una dirigente cercana a Axel Kicillof apuntó contra Cristina Kirchner: "Está bastante equivocada"

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También se mostró optimista respecto del escenario económico y comparó la situación actual con la de 2023. “El panorama es muy bueno y muy alentador. En 2023 la gente tampoco llegaba a fin de mes y el dólar volaba, no había materias primas ni se podía exportar”, señaló.

El pronóstico de Menem sobre la inflación

El presidente de la Cámara de Diputados pronosticó que el próximo índice de inflación será inferior al 2% y sostuvo que la tendencia continuará durante los próximos meses. “Va a seguir bajando, está todo dado”, aseguró.

Al mismo tiempo, consideró que la recuperación económica dependerá de que “la política no joda como hizo el año pasado” y remarcó que, de mantenerse ese escenario, “toda la economía va a mejorar”.

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