Martín Menem cargó contra Axel Kicillof: “Tendría que estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, lanzó una dura crítica contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al sostener que “debería estar inhabilitado para ocupar cargos públicos” por su desempeño como ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.