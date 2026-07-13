La clasificación de Argentina a semifinales disparó el interés por viajar a EEUU: algunos precios

El encuentro y el estadio

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina). La semifinal tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, estado de Georgia. Inaugurado en 2017, el moderno recinto cuenta con techo retráctil, es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, de la MLS, y tiene capacidad para más de 51.000 espectadores durante el Mundial.