Mundial 2026

La clasificación de Argentina a semifinales disparó el interés por viajar a EEUU: algunos precios

El pase del equipo de Lionel Scaloni a la antesala de la final del Mundial 2026 multiplicó las consultas por vuelos hacia Atlanta, sede del duelo con Inglaterra.

El estadio ‘’Atlanta Stadium’’.
El estadio ‘’Atlanta Stadium’’.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras clasificar a semifinales del Mundial 2026, las búsquedas de vuelos de hinchas argentinos hacia Atlanta, EEUU, crecieron un 8.393% para el partido del 15 de julio.
  • Despegar reportó este pico de demanda para ver el duelo ante Inglaterra. Los pasajes desde Buenos Aires superan los $6,6 millones, mientras que desde Miami rondan los $927 mil.
  • Se espera una masiva movilización de hinchas a Atlanta para un partido histórico, lo que consolidará el impacto económico y el fervor por la Selección en esta instancia decisiva.
Resumen generado con IA

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 disparó el interés de los hinchas por viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección en el tramo decisivo del torneo. En las últimas horas crecieron las consultas y búsquedas de vuelos hacia la ciudad que albergará el próximo compromiso del equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi.

Como reflejo de esa tendencia, desde Despegar informaron que las búsquedas de vuelos hacia Atlanta, sede de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, se incrementaron un 8.393% en comparación con las dos semanas anteriores.

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La empresa señaló que el acceso a las semifinales marcó un punto de inflexión en el comportamiento de la demanda. Según indicó, además de quienes ya seguían a la Selección durante el Mundial, comenzaron a sumarse numerosos argentinos que evalúan viajar para presenciar una instancia decisiva del certamen.

Desde la plataforma sostuvieron que, a medida que el conjunto dirigido por Scaloni se acerca a la final, crece el interés por vivir el torneo en primera persona, impulsado por la posibilidad de presenciar un momento histórico que trasciende lo deportivo.

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Algunos precios

- Atlanta: (partido 15 de julio): vuelo desde Buenos Aires, del 14 al 21 de julio a $6.662.477. Ida con una escala y vuelta con una escala. Incluye mochila, equipaje de mano y valija para despachar. Precio por persona.

 - Atlanta: (partido 15 de julio): vuelo desde Kansas City, del 14 al 21 de julio a $1.258.218. Ida con una escala y vuelta con una escala. Incluye mochila y equipaje de mano. Precio por persona.

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- Atlanta: (partido 15 de julio): vuelo saliendo desde Miami, del 14 al 21 de julio a $927.193. Ida con una escala y vuelta con una escala. Incluye mochila y equipaje de mano. Precio por persona.

El encuentro y el estadio

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina). La semifinal tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, estado de Georgia. Inaugurado en 2017, el moderno recinto cuenta con techo retráctil, es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, de la MLS, y tiene capacidad para más de 51.000 espectadores durante el Mundial.

La Selección Argentina ya conoce ese estadio. Allí disputó su encuentro de octavos de final frente a Egipto, cuando protagonizó una remontada memorable: perdía 2 a 0 y terminó imponiéndose por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

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