Dua Lipa inauguró una biblioteca en Portugal con libros que desafían al poder y la censura

Entre los títulos mencionados por la organización aparecen clásicos y obras contemporáneas como 1984, de George Orwell; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. También se incluyen obras de Simone de Beauvoir, Franz Kafka, Alice Walker, Salman Rushdie, Min Jin Lee, Milan Kundera y Olga Tokarczuk, entre otros autores.