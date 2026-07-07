Libros, lecturas y ruidos: Noelia Gana y Mario Flores presentan “Subterránea” en Salta

Noelia Gana, psicóloga, actriz, gestora cultural y poeta, resume el contexto en el que se da este entrecruzamiento: “Hay un imaginario sobre Salta y sus poetas, bien fundado en la poesía ligada al folclore y una basta tradición de declamadores, representada en general por voces masculinas. Se relaciona con la imagen del poeta salteño gran bebedor de vino que se amanece en una peña atravesado por las zambas, las guitarras y los versos. De alguna manera algo de eso nos ha nutrido a todos: seguramente posibilitó los primeros movimientos colectivos poéticos en Salta y con ello, grandes poetas y grandes obras. Y un valor único en la palabra dicha, en el cuerpo, con todo su peso y su emoción, en un encuentro con el otro. Celebro ese acto fundante y forjador de un posible camino para la poesía salteña. También celebro que en las últimas décadas han aparecido otras maneras de encontrarse a través de la poesía, con movimientos que refrescan y posibilitan nuevas o diferentes formas y performances. Esto abrió puertas para que la poesía tenga más acceso e intercambio con la comunidad, con la juventud y con el diálogo entre artistas plásticos, escénicos, músicos. Hoy nos encontramos con un escenario más diverso, con encuentros y ciclos más tradicionales y algunas propuestas más diversas y contemporáneas, algunas otras emergentes y rupturistas noveles ante todo, y de tanto en tanto un intento de conversación o encuentro entre ellas”.