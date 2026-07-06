Antonela Roccuzzo mostró su biblioteca y reveló cuáles son sus libros favoritos

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo debutó recientemente en TikTok desde su cuenta oficial para compartir sus libros favoritos, sumándose de manera activa a la comunidad literaria digital.
- Con el lema "Empezamos por los libros", la empresaria mostró novelas de fantasía y romance en su biblioteca, un hobby que antes solo difundía de forma aislada en Instagram.
- Este debut posiciona a Roccuzzo como una influyente creadora de contenido literario, lo que promete potenciar la comunidad de BookTok gracias a su enorme proyección internacional.
Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores, pero esta vez lejos de la moda o de su vida familiar junto a Lionel Messi. La empresaria y modelo rosarina abrió su cuenta oficial de TikTok y eligió presentarse mostrando uno de sus grandes hobbies: la lectura.
En su primer video en la plataforma, Roccuzzo abrió las puertas de su biblioteca personal y reveló cuáles son los libros y sagas que más la apasionan, sumándose así a la popular comunidad de #BookTok, donde miles de usuarios comparten recomendaciones literarias.
Antonela Roccuzzo debutó en TikTok con un video sobre libros
Con el mensaje "Empezamos por los libros", Antonela publicó su primer contenido en TikTok y mostró una colección repleta de novelas de fantasía, romance, misterio y suspenso.
El debut generó una rápida repercusión entre sus seguidores. En pocas horas, su cuenta oficial comenzó a sumar miles de seguidores y reproducciones, confirmando el enorme interés que despierta cada uno de sus movimientos en redes sociales.
Aunque en Instagram ya había compartido en distintas oportunidades algunas de sus lecturas, esta vez decidió dedicar por completo su presentación en TikTok a recomendar sus títulos preferidos.
Los libros favoritos de Antonela Roccuzzo
Durante el recorrido por su biblioteca quedaron en evidencia algunas de las sagas más populares de la literatura contemporánea.
Entre sus favoritas aparecen:
Harry Potter, de J. K. Rowling.
Alas de sangre (Empyrean), de Rebecca Yarros.
Una corte de rosas y espinas, de Sarah J. Maas.
Caballo de Fuego, de Florencia Bonelli.
Los habitantes del aire, de Holly Black.
Además, en sus estantes también pueden verse novelas de autores como Stephen King, Colleen Hoover y Christian Schleu, lo que refleja su interés por géneros muy diversos, desde el terror y el thriller hasta el romance y la fantasía.
Una pasión que ya había mostrado en redes
Quienes siguen a Antonela desde hace tiempo saben que la lectura ocupa un lugar importante en su rutina. En distintas publicaciones de Instagram compartió recomendaciones de libros y mostró algunos de los títulos que la acompañan en sus momentos libres.
Con este primer video en TikTok, esa afición pasó a ocupar un lugar central y muchos usuarios especulan con que la rosarina compartirá reseñas, recomendaciones y nuevas lecturas de manera habitual.
De la moda a BookTok
Reconocida por su trabajo junto a importantes marcas internacionales y por sus emprendimientos vinculados al mundo de la moda, Antonela Roccuzzo ahora suma una nueva faceta como creadora de contenido.
Su incursión en BookTok fue celebrada por miles de lectores, que destacaron la posibilidad de descubrir nuevas recomendaciones a través de una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional.
Todo indica que, además de mostrar aspectos de su vida cotidiana, su perfil de TikTok tendrá un fuerte componente literario, una pasión que viene cultivando desde hace años y que ahora decidió compartir con una audiencia aún más amplia.