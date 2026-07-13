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La venta de insumos para la construcción cayó en junio y frenó la recuperación del sector

El Índice Construya registró una baja del 1,99% respecto de mayo y un retroceso interanual del 0,6%. El Grupo Construya sostuvo que el descenso respondería a factores transitorios.

CONSTRUCCIÓN. La venta de insumos descendió en junio.
CONSTRUCCIÓN. La venta de insumos descendió en junio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En junio, la venta de insumos de construcción en Argentina cayó 1,99% mensual según el Grupo Construya, frenando la recuperación del sector por factores que consideran temporales.
  • A pesar de la baja interanual del 0,6% en junio, las empresas del sector acumulan un incremento del 0,5% en los despachos al mercado interno durante el primer semestre del año.
  • El Grupo Construya prevé que la caída no afectará el escenario de fondo y proyecta un leve crecimiento en la demanda de materiales para la segunda mitad del año.
Resumen generado con IA

En junio el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas asociadas, exhibió un descenso de 1,99% mensual desestacionalizado y una baja de 0,6% interanual.

En los primeros seis meses del año, las firmas del Grupo Construya lograron despachar al mercado interno 0,5% más de productos que en enero-junio de 2025.

El consumo en Argentina es selectivo y no repuntan las ventas

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“La interrupción de la tendencia de recuperación observada en los meses previos no modificaría el escenario de fondo, ya que estimamos que responde a factores transitorios. En consecuencia, proyectamos un leve crecimiento de la demanda de insumos durante la segunda mitad del año”, expresaron en Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. 

Ventas minoristas: repuntaron 0,9% en junio, pero cerraron el primer semestre con una caída del 2,5%

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Integran la asociación Aluar-División Elaborados, Grupo Dema, LaterCer SA - Cerámica Quilmes SA, Plavicon, entre otras compañías.

El ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) que  publicó el Indec está referido al mes de mayo de 2026, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de junio 2026.

El ISAC del Indec

En mayo de 2026, el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró una suba de 4,1% respecto a igual mes de 2025. 

El acumulado de los primeros cinco meses del año del índice serie original presentó un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025. 

El indicador de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 6,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior.

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