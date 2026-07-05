Trabajadores de la construcción: un régimen jubilatorio especial que muchos desconocen

Documentación necesaria

Además de la Certificación de Servicios y Remuneraciones emitida por las empresas donde desarrolló su actividad, resulta fundamental conservar y presentar la Libreta de Aportes de la Construcción o la Tarjeta del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción). Asimismo, el trabajador debe solicitar ante dicho organismo la correspondiente Sábana de Aportes, documento que refleja los períodos registrados dentro del régimen de la construcción y constituye un elemento de gran importancia para acreditar la efectiva prestación de servicios comprendidos en esta actividad. No son pocos los casos en los que trabajadores que desarrollaron gran parte de su vida laboral en distintas empresas constructoras han extraviado su libreta o desconocen que pueden obtener la información registral directamente a través del IERIC. Gestionar esta documentación con anticipación suele evitar demoras e inconvenientes al momento de iniciar la jubilación.