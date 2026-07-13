Entre el 70% y 90% de personas con obesidad o diabetes padecen hígado graso: cómo reconocerlo

En Argentina, el hígado graso no alcohólico es considerado una enfermedad de proporciones epidémicas, según la Fundación Favaloro. El organismo de salud señala que entre el 20% y 30% de los adultos la padecen y que la cifra aumenta en la población que convive con obesidad y diabetes, en cuyos casos aumenta a indicadores de entre el 70% y el 90%. Suele confundirse, pero no es igual a la enfermedad del hígadorelacionada con el alcohol.