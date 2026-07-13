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Entre el 70% y 90% de personas con obesidad o diabetes padecen hígado graso: cómo reconocerlo

Aunque muchas veces pasa inadvertido, el hígado graso puede derivar en complicaciones graves si no recibe cuidados.

Entre el 70% y 90% de personas con obesidad o diabetes padecen hígado graso: cómo reconocerlo
Foto: Hospital La Antigua
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Fundación Favaloro advierte que entre el 70% y 90% de personas con obesidad o diabetes en Argentina sufren de hígado graso, una enfermedad de escala epidémica.
  • Esta afección metabólica acumula grasa en el hígado y suele ser asintomática, aunque puede agravarse a esteatohepatitis o cirrosis si no se controla la dieta y el alcohol.
  • El control de este mal silencioso mediante cambios de hábitos evitará un aumento de complicaciones graves, redefiniendo la salud preventiva y el tratamiento metabólico.
Resumen generado con IA

En Argentina, el hígado graso no alcohólico es considerado una enfermedad de proporciones epidémicas, según la Fundación Favaloro. El organismo de salud señala que entre el 20% y 30% de los adultos la padecen y que la cifra aumenta en la población que convive con obesidad y diabetes, en cuyos casos aumenta a indicadores de entre el 70% y el 90%. Suele confundirse, pero no es igual a la enfermedad del hígadorelacionada con el alcohol.

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“Hígado graso” es la denominación que originalmente se daba y que aún se conserva en el habla popular a la enfermedad hepática esteatósica. Se trata de un desbalance metabólico en el que se acumula grasa en las células del hígado. Aunque su forma predominante es la esteatosis hepática difusa, también hay un tipo más grave de la enfermedad, llamado esteatohepatitis.

Síntomas de la esteatosis hepática o hígado graso

El hígado graso no alcohólico suele no evolucionar al punto de causar daños o complicaciones hepáticas, por lo que muchas veces puede no mostrar síntomas. En algunos casos, puede causar dolor debido al agrandamiento del hígado, según datos del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de Estados Unidos.

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Los pacientes que presentan síntomas podrían sentirse cansados o tener molestias en la parte superior derecha del abdomen.

La esteatohepatitis, en cambio, presenta otros síntomas relacionados a la disfunción metabólica y a la cirrosis o la formación de cicatrices hepáticas. Estos son:

  • Picazón en la piel
  • Ascitis o hinchazón abdominal
  • Falta de aire
  • Hinchazón en las piernas
  • Vasos sanguíneos en forma de araña justo debajo de la superficie de la piel
  • Dilatación del bazo
  • Cambio en el color de la piel en las palmas de las manos
  • Color amarillento en la piel y en los ojos o ictericia

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Otra de las recomendaciones de la institución de salud es limitar el consumo de alcohol, azúcares simples –por ejemplo, en refrescos o bebidas deportivas, jugos y tés– y también el tamaño de las porciones.

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