Qué tomar para desintoxicar el hígado: infusiones que ayudan a regular el metabolismo

El hígado es un órgano esencial para el bienestar general del cuerpo, ya que se encarga de filtrar toxinas, procesar nutrientes y regular el metabolismo. A pesar de su resistencia, ciertos hábitos como el consumo excesivo de alcohol, una alimentación poco equilibrada y la falta de hidratación pueden afectar su funcionamiento. Por ello, mantener una dieta saludable y beber suficiente líquido son claves para su cuidado.