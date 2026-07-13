Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Cuándo será el fin de semana largo de agosto

Agosto tendrá un solo fin de semana largo y un solo feriado que se combinarán. El fin de semana largo tiene un día menos que el llamado extra largo. El mes próximo, estará conformado por un fin de semana y un lunes. Empezará el sábado 15 de agosto, seguirá por el domingo 16 y terminará con el lunes 17, conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.