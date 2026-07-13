Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Resumen para apurados
- Los argentinos tendrán el único fin de semana largo de agosto del 15 al 17 por el feriado nacional que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.
- La fecha cae lunes y no se trasladará según la ley vigente. El descanso llega tras un período de 35 días sin pausas luego de los fines de semana extra largos de julio.
- Este descanso será el único de agosto, previo a un septiembre sin feriados. El calendario reserva los próximos fines de semana largos para el último trimestre del año.
El fin de semana extra largo de julio ya pasó y ahora resta enfrentar la segunda mitad del mes sin cortes. Los argentinos deberán esperar 35 días más para llegar al próximo feriado, el único de agosto que dará lugar también al único fin de semana largo del mes. Pero para eso todavía falta más de un mes.
Con el fin de semana extra largo del jueves 9 al domingo 12 de julio se fue uno de los últimos del año. Ahora solo queda uno en el calendario nacional, pero será recién en diciembre. Popularmente, se denomina fin de semana extra largo a los conformados por cuatro días.
En el último mes del año, el fin de semana XL estará formado por una fecha eclesiástica. Iniciará el sábado 5 de diciembre y se extenderá hasta el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción. El lunes 7 fue declarado día no laborable con fines turísticos.
Cuándo será el fin de semana largo de agosto
Agosto tendrá un solo fin de semana largo y un solo feriado que se combinarán. El fin de semana largo tiene un día menos que el llamado extra largo. El mes próximo, estará conformado por un fin de semana y un lunes. Empezará el sábado 15 de agosto, seguirá por el domingo 16 y terminará con el lunes 17, conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Aunque la efeméride fue declarada como feriado nacional trasladable, este año no será traspasada a otro día por coincidir con un lunes. Según la legislación vigente en Argentina, solo los feriados trasladables que coinciden con un martes pueden adelantarse al lunes previo y, solo los que coinciden con un miércoles o jueves pueden ser trasladados al viernes inmediatamente posterior.
Cuántos feriados quedan en el 2026
Después de agosto, no habrá feriados nacionales hasta octubre. Septiembre es un mes neutral, libre de efemérides para gran parte de los argentinos. Las fechas señaladas en el calendario nacional pertenecen a la comunidad judía. El sábado 12 y el domingo 13 se celebrará el Año Nuevo Judío y, el lunes 21, el Día del Perdón.
Más allá de las celebraciones religiosas señaladas, no hay más feriados nacionales en el noveno mes del año. En cambio, la provincia de Tucumán tendrá su propio feriado el jueves 24 por el día de la Batalla de Tucumán.
En octubre habrá un nuevo fin de semana de tres días. Empezará el sábado 10, seguirá el domingo 11 y, por último, el lunes 12 que será feriado por el Día de la Diversidad Cultural.
En noviembre se registrará otra fecha importante para el país. El Día de la Soberanía Nacional, aunque originalmente es el viernes 20, se trasladará al lunes siguiente, 23 de noviembre, formando también un fin de semana largo.
Los últimos feriados serán los de diciembre. El primero, el del 8 –ya mencionado– y, el segundo, el del 25 de diciembre por Navidad que formará un fin de semana de tres días.