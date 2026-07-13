AFA busca repetir un símbolo de 1986: pidió a la FIFA usar la camiseta azul frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial

El pedido de la AFA trasciende lo estrictamente deportivo. La camiseta azul quedó asociada para siempre a una de las jornadas más gloriosas del fútbol argentino: el 22 de junio de 1986, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México con los dos goles inmortales de Diego Armando Maradona, "La Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.