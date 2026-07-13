AFA busca repetir un símbolo de 1986: pidió a la FIFA usar la camiseta azul frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial

Resumen para apurados
- La AFA pidió a la FIFA usar la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el 15 de julio en Atlanta, para rememorar el histórico triunfo de México 1986.
- La FIFA definirá el pedido el martes según la localía. La camiseta evoca el triunfo de 1986 con goles de Maradona y la eliminación a los ingleses por penales en Francia 1998.
- El pedido añade mística y superstición a un duelo histórico. Definir esta indumentaria marcará el clima previo de un partido clave que otorgará el pase a la final del Mundial.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó un pedido formal ante la FIFA para que la Selección dispute con su camiseta azul la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, encuentro que, además de definir a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, reeditará uno de los cruces más cargados de historia y simbolismo del fútbol internacional.
La respuesta oficial se conocerá el martes, cuando se realice la tradicional reunión técnica entre ambas delegaciones. En ese encuentro también quedará definido cuál de los dos equipos actuará como local y cuál como visitante. Ese detalle no es menor: si ambas selecciones solicitan utilizar un mismo color o existe alguna incompatibilidad, la prioridad será para el conjunto designado como local.
El pedido de la AFA trasciende lo estrictamente deportivo. La camiseta azul quedó asociada para siempre a una de las jornadas más gloriosas del fútbol argentino: el 22 de junio de 1986, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México con los dos goles inmortales de Diego Armando Maradona, "La Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.
La historia detrás de una camiseta inolvidable
Aquella casaca azul que pasó a la historia estuvo cerca de no existir. Bilardo no estaba conforme con el modelo que tenía disponible la Selección porque la tela era demasiado pesada y absorbía el sudor, algo que podía perjudicar a los futbolistas bajo el intenso calor del Estadio Azteca.
La solución parecía imposible. Rubén Moschella, histórico empleado de la AFA, recibió la misión de conseguir nuevas camisetas en menos de 48 horas. Tras recorrer distintos puntos de Ciudad de México, llegó al barrio de Tepito, donde encontró un modelo de tela más liviana y brillante.
Con el visto bueno de Maradona -quien pronunció la célebre frase "Está linda, Carlos. Con esta ganamos"- comenzó una carrera contrarreloj. Las camisetas no tenían escudo ni numeración, por lo que el utilero Tito Benros y colaboradores improvisaron un taller artesanal: los números fueron adheridos con planchas domésticas y los escudos se recortaron de antiguas camisetas de entrenamiento.
Con esa indumentaria improvisada, Argentina escribió una de las páginas más memorables de la historia de los Mundiales.
Dos antecedentes favorables
No fue la única vez que la Selección enfrentó a Inglaterra con su camiseta alternativa. Doce años después, en los octavos de final de Francia 1998, volvió a vestir de azul y eliminó a los ingleses tras imponerse 4-3 en la definición por penales, luego del empate 2-2 en los 120 minutos.
El tercer cruce mundialista entre ambos llegó en Corea-Japón 2002, aunque en esa ocasión Argentina utilizó la camiseta albiceleste y fue Inglaterra la que se quedó con la victoria por 1-0.
Una semifinal con historia
Ahora, casi cuatro décadas después de aquella tarde inolvidable en el Azteca, la camiseta azul vuelve a instalarse como protagonista. Más allá del valor simbólico, la decisión dependerá del protocolo establecido por la FIFA y de la definición sobre cuál de las dos selecciones tendrá la condición de local.
Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en Atlanta, por un lugar en la final del Mundial 2026. Antes de que empiece a rodar la pelota, ya comenzó un partido cargado de historia, recuerdos y supersticiones.