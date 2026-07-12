La tragedia personal que Jayden Adams enfrentó mientras jugaba el Mundial 2026

Resumen para apurados
- El futbolista sudafricano Jayden Adams falleció a los 25 años tras disputar el Mundial 2026, donde jugó un partido clave pese a la reciente muerte de su abuela.
- Decidió jugar como titular los 90 minutos en el empate 1-1 ante República Checa en Atlanta, un día después de perder a su abuela, lo que fue destacado por su federación.
- Su fallecimiento prematuro conmocionó al fútbol sudafricano, que recuerda su entrega en la Copa del Mundo como un símbolo de resiliencia y profesionalismo deportivo.
El fútbol sudafricano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns. El jugador falleció a los 25 años, pocos días después de su participación en el Mundial 2026, donde protagonizó una historia que conmovió a los aficionados por su fortaleza en medio de una tragedia familiar.
Durante la Copa del Mundo, Adams decidió disputar un encuentro clave para su selección pese a haber recibido la noticia del fallecimiento de su abuela apenas un día antes del partido.
La historia de Jayden Adams que emocionó durante el Mundial 2026
La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) informó el 18 de junio de 2026 la muerte de Marianna Adams, abuela del futbolista. El deceso ocurrió en un hospital de Stellenbosch, mientras la selección se preparaba para enfrentar a la República Checa por la fase de grupos del Mundial.
A pesar del duro momento personal, Jayden Adams decidió mantenerse a disposición del equipo. Fue titular en el compromiso disputado en el Estadio Atlanta y completó los 90 minutos del empate 1-1, resultado que representó el primer punto de Sudáfrica en el Grupo A.
Su actitud fue destacada tanto por sus compañeros como por las autoridades del fútbol sudafricano, que valoraron el compromiso demostrado en una situación de enorme dificultad emocional.
El mensaje de la Federación Sudafricana tras la pérdida familiar
A través de un comunicado oficial, la SAFA expresó sus condolencias por el fallecimiento de Marianna Adams y acompañó a la familia del futbolista durante el duelo. La entidad recordó que la mujer fue despedida por sus seres queridos el 27 de junio y resaltó el profesionalismo del mediocampista durante la competencia.
El presidente de la federación, Danny Jordaan, también manifestó su apoyo a los familiares del jugador y lamentó la pérdida, al tiempo que destacó el difícil momento que atravesó Adams mientras representaba a su país en la Copa del Mundo.
La historia de Jayden Adams quedó grabada como uno de los episodios más emotivos del Mundial 2026 y, tras conocerse su fallecimiento, volvió a conmover al fútbol sudafricano y a los seguidores que recordaron su entrega dentro de la cancha.