La tragedia personal que Jayden Adams enfrentó mientras jugaba el Mundial 2026

El fútbol sudafricano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns. El jugador falleció a los 25 años, pocos días después de su participación en el Mundial 2026, donde protagonizó una historia que conmovió a los aficionados por su fortaleza en medio de una tragedia familiar.