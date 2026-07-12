El barrio tucumano que nació con el Mundial 1978 y vive cada Copa como una fiesta

Aunque en su hogar abundan las camisetas y los cuadros de Boca Juniors, él representa la excepción. Es el único hincha de Estudiantes de La Plata entre su esposa, sus hijos y sus nietos. Su amor por el “Pincha” nació hace más de cinco décadas. En 1969 acompañó a un hermano a Concepción para ver un amistoso entre Estudiantes y Concepción Fútbol Club. Aquel equipo, que tenía entre sus figuras a Carlos Bilardo, Oscar Malbernat y Alberto Poletti, ganó 3 a 1 y lo conquistó para siempre. Desde entonces adoptó los colores rojo y blanco como propios y también comenzó a seguir a San Martín de Tucumán.