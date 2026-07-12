Así es la casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio privado y una terraza con parrilla

Mientras brilla en el Inter de Milán y continúa siendo una de las figuras de la Selección argentina, Lautaro Martínez también disfruta de una vida familiar en Italia junto a su esposa, Agustina Gandolfo. A través de las redes sociales, la pareja suele mostrar distintos rincones de su vivienda, donde predominan los espacios luminosos, la decoración contemporánea y sectores diseñados para el entrenamiento.