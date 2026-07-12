Así es la casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio privado y una terraza con parrilla
Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo viven en una moderna casa en Milán que combina diseño minimalista, ambientes amplios, un gimnasio privado y una terraza con parrilla. Así es el hogar del capitán del Inter.
Resumen para apurados
- Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo mostraron su moderna casa minimalista en Milán para compartir su vida familiar y entrenamientos en Italia.
- La vivienda destaca por sus ambientes luminosos, un gimnasio privado clave para la preparación física del futbolista y una terraza con parrilla para reuniones.
- Este acercamiento a la intimidad del goleador de la Selección refuerza su marca personal y afianza el vínculo con sus seguidores en medio de su gran presente deportivo.
Mientras brilla en el Inter de Milán y continúa siendo una de las figuras de la Selección argentina, Lautaro Martínez también disfruta de una vida familiar en Italia junto a su esposa, Agustina Gandolfo. A través de las redes sociales, la pareja suele mostrar distintos rincones de su vivienda, donde predominan los espacios luminosos, la decoración contemporánea y sectores diseñados para el entrenamiento.
La casa refleja un estilo moderno y funcional, con ambientes conectados y una estética minimalista que combina comodidad, amplitud y detalles cuidadosamente seleccionados.
Cómo es la casa de Lautaro Martínez en Milán
La vivienda está decorada con una paleta de colores claros que aporta luminosidad a todos los ambientes. Las paredes en tonos neutros, el mobiliario de líneas simples y la presencia de obras de arte contemporáneo marcan la identidad de cada espacio.
El diseño prioriza la amplitud y la circulación entre los distintos sectores de la casa. La distribución abierta permite conectar los ambientes principales, lo que genera una mayor sensación de espacio sin necesidad de incorporar una gran cantidad de elementos decorativos.
Además, la propiedad fue pensada para la vida familiar, con habitaciones amplias, buena iluminación natural y sectores al aire libre que invitan a compartir tiempo en familia.
El gimnasio privado, uno de los espacios más importantes
Entre los ambientes que más llaman la atención se encuentra el gimnasio instalado dentro de la vivienda.
El espacio cuenta con equipamiento para realizar distintos tipos de entrenamiento y dispone de lugar suficiente para rutinas físicas y ejercicios de recuperación, una parte esencial de la preparación diaria del delantero del Inter.
Contar con un gimnasio propio también le permite entrenarse sin salir de su casa, facilitando tanto la recuperación física como la planificación de su rutina deportiva.
Una terraza con parrilla para disfrutar al aire libre
Otro de los sectores destacados del hogar es la terraza, que mantiene el mismo estilo minimalista presente en el resto de la vivienda. El espacio combina una decoración sobria, con pocos elementos y tonos claros, y suma un comedor exterior pensado para compartir reuniones al aire libre.
La parrilla ocupa un lugar central en este ambiente y aparece con frecuencia en las publicaciones que la familia comparte en sus redes sociales, convirtiéndose en uno de los rincones más utilizados de la casa.