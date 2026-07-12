El pueblo tucumano que espera que el Mundial 2026 visibilice un reclamo de más de 30 años

Los gritos de gol llegan desde distintos puntos del paraje, pero nunca se transforman en un abrazo colectivo. Se escuchan detrás de los árboles, cruzan los alambrados y se pierden entre las casas dispersas de Puesto Nuevo. Durante unos segundos parece que todo el pueblo celebra junto. Sin embargo, cuando la euforia termina, cada familia vuelve a quedar del otro lado del aislamiento. El camino que alguna vez unió al paraje quedó hundido tras el temporal de marzo y, desde entonces, el Mundial 2026 también se vive con las limitaciones que impone el aislamiento, pero con la esperanza de que ayude a visibilizar un problema que los vecinos denuncian desde hace más de tres décadas.