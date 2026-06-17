Polémica en La Rioja: Quintela decretó un sorpresivo asueto tras el debut de la Selección en el Mundial

El debut triunfal de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 tuvo un impacto inesperado en La Rioja. Minutos después de la medianoche, el gobernador Ricardo Quintela dispuso un asueto administrativo y educativo para todo el turno mañana de este miércoles, bajo el argumento de permitir que la población extienda los festejos por lo que calificó como un "momento de felicidad colectiva".