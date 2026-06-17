Política

Polémica en La Rioja: Quintela decretó un sorpresivo asueto tras el debut de la Selección en el Mundial

La medida fue anunciada por redes sociales durante la madrugada. Afectó a escuelas y oficinas públicas.

RICARDO QUINTELA. El gobernador de La Rioja.
RICARDO QUINTELA. El gobernador de La Rioja. IMAGEN TOMADA DE ÁMBITO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decretó este miércoles un sorpresivo asueto administrativo y escolar por el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.
  • Anunciada por redes en la madrugada, la medida paralizó clases y oficinas públicas, aunque la obra social estatal abrió y servicios esenciales funcionaron con guardias mínimas.
  • La decisión generó críticas de la oposición nacional y dividió a los riojanos entre quienes celebraron el descanso y quienes cuestionaron la falta de planificación escolar.
Resumen generado con IA

El debut triunfal de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 tuvo un impacto inesperado en La Rioja. Minutos después de la medianoche, el gobernador Ricardo Quintela dispuso un asueto administrativo y educativo para todo el turno mañana de este miércoles, bajo el argumento de permitir que la población extienda los festejos por lo que calificó como un "momento de felicidad colectiva".

La decisión, comunicada de forma relámpago a través de las cuentas oficiales del Gobierno provincial, paralizó gran parte de la actividad pública y escolar. Según el comunicado, el triunfo representa un "motivo de orgullo" que justifica la interrupción de la rutina. 

Sin embargo, la medida no fue unánime: organismos como la obra social provincial (APOS) decidieron mantener sus puertas abiertas, y los servicios esenciales funcionaron solo con guardias mínimas.

La medida no tardó en cruzar las fronteras provinciales y generar repercusiones políticas. Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, fue una de las voces más críticas al señalar que, si bien celebra el resultado deportivo, "la mejor manera de festejar es trabajando". 

Mientras tanto, en las redes sociales, los riojanos se dividieron entre quienes aprovecharon el descanso y quienes criticaron la falta de previsión para organizar la jornada escolar.

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