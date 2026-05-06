La Bancaría decretó un paro en las sucursales de todo el país de dos bancos por cierre de sucursales y despidos

Banco Santander, también está en la mira de La Bancaria

El escenario bancario argentino atraviesa una etapa de cambios profundos. La expansión de las plataformas digitales y la reducción de la atención presencial modificaron la estructura tradicional de las entidades. En ese contexto, el anuncio del Banco Santander sobre el cierre de decenas de sucursales en el mes de febrero encendió la alarma entre los trabajadores y en varias comunidades del interior.