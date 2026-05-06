La Bancaría decretó un paro en las sucursales de todo el país de dos bancos por cierre de sucursales y despidos

Resumen para apurados
- La Bancaria convocó a un paro nacional en el Banco Central e Hipotecario el miércoles 13 de mayo, por tres horas, ante el cierre de tesorerías regionales y despidos de trabajadores.
- El gremio denuncia el cierre de 12 tesorerías del BCRA y un ajuste sistemático en el Hipotecario. La medida escala tras semanas de falta de diálogo y falta de respuestas oficiales.
- El conflicto refleja la tensión entre la digitalización y el empleo. Advierten que los cierres afectarán economías regionales y no descartan profundizar el plan de lucha gremial.
La Bancaria va al paro contra dos entidades: Banco Central y el Banco Hipotecario. La medida de fuerza será el próximo miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público.
El sindicato que conduce Sergio Palazzo endurece su postura ante lo que considera decisiones unilaterales de ambas entidades. La protesta responde a una serie de cierres de estructuras operativas y recortes de personal que, según el gremio, afectan tanto el empleo como el funcionamiento del sistema financiero.
"Convocamos a un paro nacional en rechazo a las decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades", señaló La Bancaria en un comunicado oficial. El documento apunta directamente contra políticas que califican como "arbitrarias e inaceptables".
La medida se enmarca en un plan gremial que viene escalando desde hace semanas. El sindicato ya había advertido sobre posibles acciones directas si no obtenía respuestas concretas.
Por qué el BCRA está en la mira del sindicato bancario
El principal punto de conflicto con el Banco Central es el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que la entidad tiene distribuidas en el país. La decisión ya está en marcha y genera alarma en el sector.
Según La Bancaria, esta medida podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Pero el impacto va más allá de lo laboral, según sostiene el gremio.
"Representa un vaciamiento de funciones esenciales que afecta gravemente las economías regionales", advirtió el sindicato. La entidad gremial sostiene que el cierre de estas tesorerías tendrá un claro impacto social en las provincias donde el BCRA opera como articulador del sistema financiero local.
Las tesorerías regionales cumplen funciones operativas clave en el interior del país. Su cierre obligaría a centralizar operaciones en Buenos Aires, con demoras y complicaciones logísticas.
Qué pasa en el Banco Hipotecario con los cierres y despidos
En paralelo, el Banco Hipotecario enfrenta denuncias por un proceso de ajuste sistemático que incluye cierre de sucursales y desvinculaciones de personal en todo el país.
"Denunciamos el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados", afirmó La Bancaria. El gremio rechaza "toda desvinculación y cualquier política de achique".
El sindicato sostiene que estas medidas deterioran las condiciones laborales de quienes siguen en sus puestos. También advierte sobre el impacto en la atención al público, especialmente en localidades del interior.
La entidad crediticia no emitió declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco se conocen cifras oficiales sobre la cantidad de sucursales afectadas o el número de despidos.
La escalada del conflicto y qué puede pasar ahora
La Bancaria acusa a las autoridades de ambas entidades de mantener una "posición intransigente" pese a gestiones formales y medidas de protesta previas.
"Han optado por mantener su posición sin voluntad de revisión", señaló el comunicado sindical. El gremio califica esta postura como "irresponsable" y advierte que profundiza el conflicto.
El sindicato mantiene el estado de alerta y no descarta profundizar el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene respuestas en los próximos días. "No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajuste", advirtió Palazzo.
Banco Santander, también está en la mira de La Bancaria
El escenario bancario argentino atraviesa una etapa de cambios profundos. La expansión de las plataformas digitales y la reducción de la atención presencial modificaron la estructura tradicional de las entidades. En ese contexto, el anuncio del Banco Santander sobre el cierre de decenas de sucursales en el mes de febrero encendió la alarma entre los trabajadores y en varias comunidades del interior.
Según confirmó la entidad en su momento, el plan contempla la baja de más de 40 puntos de atención en toda la Argentina. Desde la Asociación Bancaria denunciaron que el ajuste podría afectar a más de 500 personas, entre personal propio y trabajadores tercerizados que dependen de cada sede.
Apenas se conoció la noticia, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización y señaló que el proceso no comenzó ahora, sino que se arrastra desde el año pasado. Actualmente, el conflicto se halla bajo análisis en la Secretaría de Trabajo.
Según los representantes sindicales, el recorte habría incluido además un nuevo paquete de más de 30 sucursales adicionales. La conducción del banco sostiene que el uso creciente de aplicaciones móviles, home banking y billeteras virtuales redujo la necesidad de atención en mostrador. Pese a ello, desde el gremio interpretan la medida como una estrategia de rentabilidad.