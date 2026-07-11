Pacto de Mayo: qué pasó con los 10 puntos acordados con Milei en Tucumán

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei repasó en Tucumán los 10 puntos del Pacto de Mayo junto a gobernadores el 9 de julio, buscando consolidar las reformas estructurales del país.
- El documento, firmado originalmente en 2024 en la Casa Histórica, representa un acuerdo político clave entre la Nación y las provincias para avanzar en reformas de fondo.
- Este balance busca medir el avance de los compromisos y asegurar la gobernabilidad, proyectando un impacto decisivo en la economía y la relación fiscal federal.
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