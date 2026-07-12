Sobrevivencia de la ética

En su polémica, uno, Sartre, priorizaba una ideología (el comunismo), y el otro, Camus, priorizaba el todo, la humanidad, lo humano. La historia demostró que la mirada de Sartre era demasiado estrecha y torcida (acotación: obviamente no aludo a la bizquera física de Sartre) porque un buen día una implosión acabó con la morada que él veía como principal, y evidenció que aquella era una construcción de cimientos débiles, más bien una casucha, y que además escondía una fealdad espantosa. Mientras que la casa que defendía Camus gracias a su mirada ética permanece en pie, pese a las ingentes tormentas que la golpean, y aún alberga esperanzas. Y conste que aquí no asumo ninguna posición ideológica. Cuando en nombre del liberalismo, por ejemplo, se atenta contra la justicia social (derivación elemental del concepto justicia) también se está soslayando el concepto de lo humano, también se atenta contra la condición humana y el palacio supremo que es la humanidad.