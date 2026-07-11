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¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

Poneles puntajes del 1 al 10 a los jugadores que disputaron los cuartos de final frente a Suiza por la Copa del Mundo 2026.

11 Julio 2026

La Selección argentina pasó a semifinales de la Copa del Mundo. Despúes de un agónico partido frente a Suiza, el equipo de Lionel Scaloni pasó a semifinales y se enfrentará a Inglaterra. ¿Qué puntale le ponés a los jugadores en este partido?

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