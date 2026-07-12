Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad

VI. No cometerás actos impuros

La tentación de cambiar la fricción de un vínculo real, el sexo, por la comodidad sumisa de un asistente virtual o un robot es la muerte de la alteridad. El amor y la pasión exigen el riesgo hermoso de que el otro se te resista y te pueda doler. Esa ceremonia es la que permite traer vida al mundo y la perpetuación de nuestra especie. La suma de los egoísmos individuales y la falta de sexo, con amor e intención de fecundidad, nos va a extinguir mucho antes que Terminator, los meteoritos o los aliens.