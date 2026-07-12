OpiniónColumnas Jubilación por minusvalía: derecho que muchos trabajadores desconocen Columna previsional. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La Nación Por María Inés Salvatierra Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Patricia Bullrich marcó distancia sobre las "colectoras", pero ratificó su ofensiva contra las PASO Lo más popular La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton” Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano “La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE” Ranking notas premium Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado