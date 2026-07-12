Son de 7 de Abril, ayudan en su granja y sueñan con jugar en River

Apenas termina la escuela, Ciro y Santiago Fogwill ya saben cómo seguirá el día. Antes de ponerse los botines ayudan a alimentar las gallinas y los pollos que crían junto a sus padres en 7 de Abril, una localidad del este tucumano. Cuando terminan, cambian las botas de trabajo por los botines y salen rumbo al Club Atlético Honorio Barreto, donde Desde hace cinco años persiguen el mismo objetivo: algún día jugar en River Plate y, por qué no, vestir la camiseta de la Selección Argentina.