Tragedia por los terremotos: la diáspora venezolana busca ayudar a sus compatriotas

El relato que llega desde adentro describe un Estado desbordado. Defensa civil y bomberos, cuenta Aguilera, no contaban con material suficiente, y fueron los sobrevivientes quienes comenzaron a rescatar a sus vecinos antes de que llegara cualquier ayuda organizada. Después se sumó la población en general, y más tarde una red de organizaciones que no siempre logra coordinarse: hay zonas donde la ropa donada se acumula porque llega repetida, y otras donde falta la comida.