Polémica por un comentario de Rajoy sobre la selección francesa: Sánchez lo acusó de xenófobo y Francia repudió sus dichos

Resumen para apurados
- El presidente de España, Pedro Sánchez, acusó de xenófobo a Mariano Rajoy tras afirmar este domingo que la selección francesa de fútbol compite 'sin franceses' en el Mundial.
- La columna de Rajoy en El Debate generó el repudio de la embajada y de ministros de Francia, quienes aclararon que todo el plantel posee la nacionalidad de ese país europeo.
- La polémica reaviva el debate sobre el racismo y la identidad en el deporte, sumando una fuerte tensión política entre ambos países previo a disputar la semifinal del torneo.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que el expresidente derechista Mariano Rajoy "avergüenza" a su país con declaraciones "xenófobas" al afirmar, en una columna publicada en un periódico, que la selección francesa de fútbol tiene "una plantilla de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". Las palabras de Rajoy también fueron criticadas por altas autoridades galas.
"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él", indicó Sánchez en un mensaje en la red social X (Twitter). "España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", agregó.
A escasos días de la semifinal del Mundial entre Francia y España, Rajoy, presidente del gobierno entre 2011 y 2018 por el Partido Popular, analizó a la selección francesa en El Debate, donde publica artículos de opinión deportivos. En el texto alaba a Francia antes de lanzar la frase de la discordia. "Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien”, consignó la cadena DW.
Respuestas francesas
"Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión. Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista", reaccionó en X (Twitter) el presidente del Partido Socialista galo, Olivier Faure.
El líder comunista, Fabien Roussell, también opinó: "Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”.
Incluso, el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, reaccionó a las palabras de Rajoy. "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable". "Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de 'salidas de tono'. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa", cargó la ministra de Ultramar, Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes.
La declaración de Mariano Rajoy, cuyo gobierno cayó en 2018 en una moción de censura instigada por investigaciones hacia su partido por financiamiento ilegal, recibió más reproches en su propio país.
Además de la reacción de Sánchez, respondió el Ministro de Transportes, Óscar Puente. "Algún incauto creyó alguna vez que este zoquete post franquista corrupto al que el Poder Judicial de este país ha librado de la cárcel por una puerta lateral, era un tipo moderado", cargó.
También la embajada de Francia en Madrid respondió en redes sociales. "Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también".