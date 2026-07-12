Polémica por un comentario de Rajoy sobre la selección francesa: Sánchez lo acusó de xenófobo y Francia repudió sus dichos

A escasos días de la semifinal del Mundial entre Francia y España, Rajoy, presidente del gobierno entre 2011 y 2018 por el Partido Popular, analizó a la selección francesa en El Debate, donde publica artículos de opinión deportivos. En el texto alaba a Francia antes de lanzar la frase de la discordia. "Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien”, consignó la cadena DW.