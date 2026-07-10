Lamine Yamal desafió a Francia: “Si alguien tiene que temer, son ellos a nosotros”

Resumen para apurados
- Lamine Yamal y Luis de la Fuente desafiaron a Francia tras clasificar a las semifinales del Mundial 2026, asegurando con confianza que España no teme al vigente campeón.
- La clasificación llegó tras vencer 2-1 a Bélgica en cuartos. En la previa, Yamal priorizó lo colectivo y el DT De la Fuente destacó el crecimiento táctico del equipo.
- El duelo frente a Francia definirá al finalista del Mundial; España llega con un envión anímico clave y la firme convicción de superar al campeón defensor para hacer historia.
España ya piensa en Francia. Después de conseguir el pasaje a las semifinales del Mundial 2026, Lamine Yamal y Luis de la Fuente dejaron en claro que el seleccionado español afrontará el próximo desafío con máxima confianza y sin temor ante el campeón vigente.
La joven figura del Barcelona volvió a mostrar una personalidad que supera su edad. Consultado por la falta de gol en el último encuentro, el delantero priorizó el rendimiento colectivo y recordó que los títulos están por encima de las estadísticas individuales.
“Gané la Eurocopa metiendo solo un gol... mientras gane el Mundial, creo que nadie en esta sala me va a decir nada”, afirmó Yamal.
Sin embargo, la frase que elevó la temperatura de la semifinal llegó cuando fue consultado por Francia. Lejos de mostrar cautela, el atacante español lanzó un mensaje contundente: “Si le tienen que temer a alguien ellos, es a nosotros, somos los que les hemos eliminado. No tenemos ningún miedo”.
Además, Yamal reveló un momento personal antes del partido que reflejó la importancia de la cita mundialista. El delantero contó que recibió una llamada inesperada de su hermano desde el teléfono de su madre antes de salir a la cancha, una situación que le dio un impulso emocional en la previa.
En la misma línea se expresó Luis de la Fuente, quien alcanzó un lugar privilegiado en la historia del fútbol español al convertirse en el tercer entrenador en llevar a la selección a una semifinal mundialista, después de Guillermo Eizaguirre en 1950 y Vicente del Bosque en 2010.
El técnico español consideró que Francia también llegará con preocupación al duelo y destacó el crecimiento de su equipo durante el torneo.
“Francia estará igual de preocupada. Hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarle dos partidos consecutivos”, aseguró.
Más allá del aspecto emocional, De la Fuente también analizó algunas claves tácticas del triunfo y destacó la importancia de Mikel Merino dentro de su estructura.
“Podría jugar en cualquier selección, pero está hecho a la medida de este modelo. Sabemos que siempre que le necesitamos, está”, explicó.
Además, justificó la decisión de incluir a Fabián Ruiz en lugar de Pedri: “Fabián tiene más control del juego, entendimos que es lo que necesitábamos”.
España quiere más
Con la clasificación asegurada, un récord histórico para Unai Simón y un equipo que parece consolidarse partido a partido, España no quiere detenerse en las semifinales. “Queremos más. Vamos a intentar superar a Francia y dejarlo todo”, cerró De la Fuente.
El mensaje está claro: España llegará al cruce con Francia no sólo con fútbol, sino también con una confianza que sus protagonistas ya se encargaron de hacer pública.