Mundial 2026, EN VIVO: Argentina se mide con Suiza por un lugar en las semifinales

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026
El mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica había participado recientemente en la Copa del Mundo. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.Ver más
¿Qué se puede esperar de Suiza?
Suiza aparece como uno de esos equipos incómodos que rara vez regalan algo. Es ordenado, disciplinado y paciente; es de esos equipos que obligan a jugar bien para vencerlos.
No es un seleccionado obsesionado con tener la pelota, pero tampoco uno que renuncie a ella. Si encuentra espacios para construir desde atrás, lo hará; pero si el partido pide esperar y salir rápido, también le sienta cómodo. Esa capacidad para cambiar de registro durante los 90 minutos es una de sus principales fortalezas.
Será mucho más que un partido por un lugar entre los cuatro mejores del mundo; también será la posibilidad de descubrir si esta Argentina ya encontró su mejor versión. A las Copas del Mundo no siempre las ganan los equipos que mejor juegan durante un mes; muchas veces las terminan alzando aquellos que consiguen encontrar su mejor versión exactamente cuando el torneo empieza a exigirla.
Hora y TV
El partido se juega desde las 22 en el Kansas City Stadium. Televisan DSports, la TV Pública, Disney+, Telefé, TyC Sports, DSports y Paramount.
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Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 206
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Lo que tenés que saber
La selección argentina se enfrenta esta noche a su par de suiza, por las semifinales del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.