Mundial 2026, EN VIVO: Argentina se mide con Suiza por un lugar en las semifinales

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¿Qué se puede esperar de Suiza?

Suiza aparece como uno de esos equipos incómodos que rara vez regalan algo. Es ordenado, disciplinado y paciente; es de esos equipos que obligan a jugar bien para vencerlos.

No es un seleccionado obsesionado con tener la pelota, pero tampoco uno que renuncie a ella. Si encuentra espacios para construir desde atrás, lo hará; pero si el partido pide esperar y salir rápido, también le sienta cómodo. Esa capacidad para cambiar de registro durante los 90 minutos es una de sus principales fortalezas.

Será mucho más que un partido por un lugar entre los cuatro mejores del mundo; también será la posibilidad de descubrir si esta Argentina ya encontró su mejor versión. A las Copas del Mundo no siempre las ganan los equipos que mejor juegan durante un mes; muchas veces las terminan alzando aquellos que consiguen encontrar su mejor versión exactamente cuando el torneo empieza a exigirla.