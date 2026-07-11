Un desafío de alto vuelo para Golden Warrior en el hipódromo tucumano

Todas las miradas estarán puestas en Golden Warrior, que intentará confirmar el excelente presente que atraviesa. El pupilo de Daniel Ramos, representante del stud “Rubio’s”, saldrá a la pista con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva y consolidarse como el caballo a vencer en las pruebas de medio fondo de la región. El zaino llega con la confianza en alza luego del triunfo del 28 de junio, cuando derrotó por medio cuerpo a Zinzan Brooke, empleando un registro de 1’42”2/5 para la milla. Ese éxito confirmó lo realizado tres semanas antes, cuando había superado con autoridad al santiagueño Rumor De Fuego por un cuerpo y medio en las 15 cuadras, marcando 1’32”3/5 sobre una pista pesada.