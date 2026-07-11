DeportesMás deportes

Un desafío de alto vuelo para Golden Warrior en el hipódromo tucumano

El representante del stud “Rubio’s” llega entonado tras dos triunfos consecutivos y será la figura a vencer en los 1.500 metros del especial “Manuel Coronel”. La jornada arrancará a las 14 y culminará a las 20.

LA PRINCIPAL CARTA. Golden Warrior irá por su tercer triunfo consecutivo en el cotejo central.
LA PRINCIPAL CARTA. Golden Warrior irá por su tercer triunfo consecutivo en el cotejo central.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El caballo Golden Warrior buscará su tercer triunfo consecutivo este domingo en el Hipódromo de Tucumán durante el especial Manuel Coronel para consagrarse en la región.
  • El favorito llega tras vencer a Zinzan Brooke y Rumor De Fuego. Sus principales rivales serán Mock Joy, en franca recuperación, y Grooving, que reaparece tras correr en Palermo.
  • El resultado definirá al líder indiscutido de los mediofondistas del NOA, consolidando el prestigio del turf tucumano de cara a los próximos grandes premios nacionales.
Resumen generado con IA

La reunión dominical en el hipódromo tucumano tendrá como principal atractivo el especial “Manuel Coronel”, competencia que reunirá a varios de los mejores mediofondistas del NOA. La jornada comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20, mientras que la central, pactada sobre 1.500 metros, se largará a las 18.

En el 70° aniversario del GP "Batalla de Tucumán", el hipódromo local reafirmó su estatura nacional

En el 70° aniversario del GP Batalla de Tucumán, el hipódromo local reafirmó su estatura nacional

Todas las miradas estarán puestas en Golden Warrior, que intentará confirmar el excelente presente que atraviesa. El pupilo de Daniel Ramos, representante del stud “Rubio’s”, saldrá a la pista con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva y consolidarse como el caballo a vencer en las pruebas de medio fondo de la región. El zaino llega con la confianza en alza luego del triunfo del 28 de junio, cuando derrotó por medio cuerpo a Zinzan Brooke, empleando un registro de 1’42”2/5 para la milla. Ese éxito confirmó lo realizado tres semanas antes, cuando había superado con autoridad al santiagueño Rumor De Fuego por un cuerpo y medio en las 15 cuadras, marcando 1’32”3/5 sobre una pista pesada.

Gran Premio Batalla de Tucumán 2025: fiesta, sorpresas y pasión en el hipódromo

Gran Premio Batalla de Tucumán 2025: fiesta, sorpresas y pasión en el hipódromo

Sin embargo, la misión no será sencilla. El rival que asoma con mayores posibilidades de complicarlo es Mock Joy, pensionista de Sergio Cuellar y uno de los potrillos más destacados de la temporada pasada. El hijo de Roman Joy viene mostrando una franca recuperación de su mejor nivel y ya dejó en claro que vuelve a ser un ejemplar de temer.

El 24 de mayo consiguió una impactante victoria por 11 cuerpos sobre el santiagueño Príncipe Dark, en 1’25”1/5 para los 1.400 metros. Luego volvió a enfrentarse con Golden Warrior, el 28 de junio, aunque esa tarde sufrió un inconveniente a los pocos metros de la largada. Pese al contratiempo, logró rehacerse y finalizó cuarto, a apenas cuatro cuerpos y medio del ganador, dejando una imagen muy superior a lo que refleja el resultado.

El hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada histórica

El hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada histórica

Otro nombre que despierta expectativas es Grooving, que regresará a competir en el “Jardín de la República” después de su campaña en Buenos Aires, donde logró dos triunfos en ocho presentaciones. El hijo de Forge no corre desde diciembre del año pasado, cuando fue quinto en Palermo sobre 2.000 metros. Aunque llega tras una prolongada inactividad, su roce en los máximos escenarios del país lo convierte en un rival de cuidado para una carrera que promete emociones de principio a fin.

Temas Batalla de TucumánWalter MarradesTucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánHipódromo de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán fue protagonista en el 8° Campeonato Provincial de Taekwondo ITF

Tucumán fue protagonista en el 8° Campeonato Provincial de Taekwondo ITF

Lo más popular
La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal
1

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales
2

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy
3

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen
4

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026
5

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

Ranking notas premium
A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
1

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña
2

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
3

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
5

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Más Noticias
Murió Carlos Cacho Valdez, el hombre que hizo del rugby una forma de vida y marcó para siempre a Tucumán

Murió Carlos "Cacho" Valdez, el hombre que hizo del rugby una forma de vida y marcó para siempre a Tucumán

El tucumano que preparó a Kansas, el ugandés que canta cumbia y una despedida de soltera: historias del sexto banderazo en Estados Unidos

El tucumano que preparó a Kansas, el ugandés que canta cumbia y una despedida de soltera: historias del sexto banderazo en Estados Unidos

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

Viajó al Mundial sin entrada, terminó en un palco VIP y se sacó fotos con casi toda la Selección argentina

Viajó al Mundial sin entrada, terminó en un palco VIP y se sacó fotos con casi toda la Selección argentina

Adiós a una leyenda: murió Antonio Rattín, el eterno capitán de Boca y de la Selección Argentina

Adiós a una leyenda: murió Antonio Rattín, el eterno capitán de Boca y de la Selección Argentina

“Estaré siempre agradecida”: el dato íntimo que reveló Shakira sobre su relación con Kylian Mbappé

“Estaré siempre agradecida”: el dato íntimo que reveló Shakira sobre su relación con Kylian Mbappé

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Comentarios