Un desafío de alto vuelo para Golden Warrior en el hipódromo tucumano

Resumen para apurados
- El caballo Golden Warrior buscará su tercer triunfo consecutivo este domingo en el Hipódromo de Tucumán durante el especial Manuel Coronel para consagrarse en la región.
- El favorito llega tras vencer a Zinzan Brooke y Rumor De Fuego. Sus principales rivales serán Mock Joy, en franca recuperación, y Grooving, que reaparece tras correr en Palermo.
- El resultado definirá al líder indiscutido de los mediofondistas del NOA, consolidando el prestigio del turf tucumano de cara a los próximos grandes premios nacionales.
La reunión dominical en el hipódromo tucumano tendrá como principal atractivo el especial “Manuel Coronel”, competencia que reunirá a varios de los mejores mediofondistas del NOA. La jornada comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20, mientras que la central, pactada sobre 1.500 metros, se largará a las 18.
Todas las miradas estarán puestas en Golden Warrior, que intentará confirmar el excelente presente que atraviesa. El pupilo de Daniel Ramos, representante del stud “Rubio’s”, saldrá a la pista con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva y consolidarse como el caballo a vencer en las pruebas de medio fondo de la región. El zaino llega con la confianza en alza luego del triunfo del 28 de junio, cuando derrotó por medio cuerpo a Zinzan Brooke, empleando un registro de 1’42”2/5 para la milla. Ese éxito confirmó lo realizado tres semanas antes, cuando había superado con autoridad al santiagueño Rumor De Fuego por un cuerpo y medio en las 15 cuadras, marcando 1’32”3/5 sobre una pista pesada.
Sin embargo, la misión no será sencilla. El rival que asoma con mayores posibilidades de complicarlo es Mock Joy, pensionista de Sergio Cuellar y uno de los potrillos más destacados de la temporada pasada. El hijo de Roman Joy viene mostrando una franca recuperación de su mejor nivel y ya dejó en claro que vuelve a ser un ejemplar de temer.
El 24 de mayo consiguió una impactante victoria por 11 cuerpos sobre el santiagueño Príncipe Dark, en 1’25”1/5 para los 1.400 metros. Luego volvió a enfrentarse con Golden Warrior, el 28 de junio, aunque esa tarde sufrió un inconveniente a los pocos metros de la largada. Pese al contratiempo, logró rehacerse y finalizó cuarto, a apenas cuatro cuerpos y medio del ganador, dejando una imagen muy superior a lo que refleja el resultado.
Otro nombre que despierta expectativas es Grooving, que regresará a competir en el “Jardín de la República” después de su campaña en Buenos Aires, donde logró dos triunfos en ocho presentaciones. El hijo de Forge no corre desde diciembre del año pasado, cuando fue quinto en Palermo sobre 2.000 metros. Aunque llega tras una prolongada inactividad, su roce en los máximos escenarios del país lo convierte en un rival de cuidado para una carrera que promete emociones de principio a fin.