En el 70° aniversario del GP "Batalla de Tucumán", el hipódromo local reafirmó su estatura nacional

Otro factor que elevó la jerarquía del evento fue la presencia de nombres propios de talla internacional. La llegada del brasileño Jorge Ricardo, el jockey más ganador del mundo con más de 13.300 victorias, fue un símbolo en sí mismo. Aunque no logró imponerse en ninguna de las tres carreras que corrió, su figura fue un imán para el público y dejó elogios que no son menores: destacó la pista, las instalaciones y, sobre todo, la pasión con la que se vive el turf en el norte. Que un referente mundial se lleve esa impresión es un aval difícil de ignorar.