Tucumán fue protagonista en el 8° Campeonato Provincial de Taekwondo ITF

Resumen para apurados
- Tucumán albergó el 8° Campeonato Provincial de Taekwondo ITF en el Club Belgrano, donde los atletas locales lograron múltiples podios frente a delegaciones de todo el norte del país.
- Organizado por la escuela La Senda del Guerrero y fiscalizado por la CATITF, el torneo reunió a jueces y competidores de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y La Rioja.
- El éxito del torneo consolida a Tucumán como referente regional de Taekwondo ITF y proyecta el crecimiento deportivo de jóvenes promesas como Francisco Segura y Gael Bezjian.
El 8° Campeonato Provincia de Tucumán de Taekwondo ITF se consolidó como una de las citas deportivas más importantes del calendario regional, reuniendo a competidores de distintas provincias del norte argentino en una jornada cargada de técnica, disciplina y alto nivel competitivo. El certamen, organizado por la escuela La Senda del Guerrero, tuvo lugar en las instalaciones del Club Belgrano Cultural y Deportivo, donde se vivió un intenso despliegue de formas y combates que mantuvo la atención del público durante toda la jornada.
El evento formó parte del circuito nacional de competencias y fue fiscalizado por la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF (CATITF), lo que aseguró el cumplimiento de los estándares reglamentarios y el nivel técnico exigido en este tipo de torneos. Además de delegaciones tucumanas, participaron competidores, jueces y árbitros provenientes de Jujuy, Salta, Santiago del Estero (capital y Termas de Río Hondo) y La Rioja, consolidando al campeonato como un verdadero punto de encuentro regional para el Taekwon-Do ITF.
Destacada actuación tucumana en todas las categorías
La delegación local tuvo una participación sobresaliente, con múltiples podios en las distintas divisiones Danes, tanto en formas (tul) como en lucha (sparring), reflejando el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia.
En la categoría Prejuveniles, el competidor Gael Bezjian se destacó al obtener el segundo puesto tanto en formas como en lucha, demostrando un rendimiento sólido en ambas modalidades.
En la categoría Juveniles, Tucumán celebró una de sus actuaciones más destacadas del torneo: Francisco Segura alcanzó el primer puesto en formas y el primer puesto en lucha, consagrándose como uno de los nombres sobresalientes del campeonato. Por su parte, Santino Medina también logró una excelente performance, obteniendo el segundo puesto en formas y el segundo puesto en lucha, consolidando el buen nivel de la división juvenil.
En la categoría Adultos, la competencia fue especialmente exigente, con varios representantes tucumanos logrando ubicarse en el podio. Joaquín Casey obtuvo el segundo puesto tanto en formas como en lucha, mientras que Gabriel Zerrizuela y Juan Décima alcanzaron ambos el tercer puesto en formas y lucha, reflejando una sólida participación en una categoría de alta exigencia técnica. Asimismo, Vanesa Ocampo consiguió el segundo puesto en formas, sumando otro logro para la delegación local.