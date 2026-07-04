Tucumán fue protagonista en el 8° Campeonato Provincial de Taekwondo ITF

El 8° Campeonato Provincia de Tucumán de Taekwondo ITF se consolidó como una de las citas deportivas más importantes del calendario regional, reuniendo a competidores de distintas provincias del norte argentino en una jornada cargada de técnica, disciplina y alto nivel competitivo. El certamen, organizado por la escuela La Senda del Guerrero, tuvo lugar en las instalaciones del Club Belgrano Cultural y Deportivo, donde se vivió un intenso despliegue de formas y combates que mantuvo la atención del público durante toda la jornada.