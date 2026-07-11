Los Pumas superaron a Gales con autoridad y consiguieron su primer triunfo en el Nations Championship

La derrota ante Escocia había dejado más preguntas que respuestas. Los Pumas habían mostrado buenas intenciones ofensivas, pero también una alarmante fragilidad en el juego aéreo y una defensa desorganizada que los condenó en Córdoba. Una semana después, en San Juan, el equipo de Felipe Contepomi ofreció la respuesta que necesitaba. No fue un partido perfecto, pero sí una actuación convincente que combinó intensidad, variantes ofensivas y una identidad mucho más reconocible para imponerse por 35-21 sobre Gales y volver a sonreír en el Nations Championship.