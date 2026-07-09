La URT difundió el operativo para la gran final del Anual: cómo será el ingreso a Los Tarcos

Resumen para apurados
- La URT presentó el operativo para la final del Torneo Anual entre Natación y Huirapuca, a disputarse el domingo 12 de julio en Los Tarcos para ordenar el ingreso del público.
- Las puertas abrirán a las 12:00 con accesos diferenciados para peatones y autos. El partido define el título luego de que Natación y Gimnasia eliminara a Lawn Tennis en semis.
- Se espera una concurrencia masiva en el evento más importante del rugby tucumano, lo que pondrá a prueba la logística de seguridad y la capacidad organizativa de la región.
La cuenta regresiva para la gran final del Torneo Anual de la Unión de Rugby de Tucumán ya comenzó y, con el objetivo de ordenar el ingreso de los espectadores, la URT dio a conocer el operativo que se implementará el domingo 12 de julio en las instalaciones de Los Tarcos Rugby Club.
Según informó la organización, la boletería y el sector de food trucks abrirán desde las 12, varias horas antes del inicio de los encuentros programados. De esta manera, se busca que el público pueda ingresar con tiempo y evitar demoras en los accesos.
Uno de los aspectos centrales del operativo estará vinculado al tránsito. La URT dispuso un ingreso exclusivo para automóviles, que permitirá acceder directamente a los sectores de estacionamiento habilitados dentro del predio. Además, también funcionarán espacios de estacionamiento solidario en los alrededores del club para ampliar la capacidad de vehículos.
Por otra parte, quienes lleguen caminando deberán utilizar la entrada peatonal, ubicada en el acceso principal al complejo. Desde allí podrán dirigirse tanto a las canchas de rugby como a los distintos servicios que estarán disponibles durante toda la jornada.
El plano difundido por la organización también detalla la ubicación de los distintos sectores del predio. La Cancha N° 1 será el escenario principal de la definición y contará con los espacios destinados para las parcialidades de los equipos finalistas. En tanto, la Cancha N° 3 también tendrá actividad y se habilitará un corredor de circulación para el público.
Entre ambos sectores se instalará un paseo con food trucks y stands gastronómicos, pensado para que los asistentes puedan permanecer en el club durante toda la jornada. Además, permanecerán habilitados los sanitarios, el buffet y las restantes dependencias del complejo.
La definición del Torneo Anual representa uno de los eventos más convocantes del calendario del rugby tucumano y se espera una importante concurrencia de público. Por ese motivo, la URT recomendó asistir con anticipación, respetar los accesos establecidos y utilizar los sectores de estacionamiento habilitados para facilitar el ingreso y la circulación dentro del predio.
Con el operativo ya definido, todo quedó listo para una jornada que promete reunir a miles de aficionados y coronar al nuevo campeón del rugby tucumano.