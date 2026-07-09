La URT difundió el operativo para la gran final del Anual: cómo será el ingreso a Los Tarcos

El plano difundido por la organización también detalla la ubicación de los distintos sectores del predio. La Cancha N° 1 será el escenario principal de la definición y contará con los espacios destinados para las parcialidades de los equipos finalistas. En tanto, la Cancha N° 3 también tendrá actividad y se habilitará un corredor de circulación para el público.