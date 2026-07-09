Los Pumas meten mano ante Gales: cinco cambios para corregir errores y con tres tucumanos ratificados

Resumen para apurados
- El DT de Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó cinco cambios para enfrentar a Gales este sábado en San Juan, buscando recuperarse de la última derrota ante Escocia.
- Luego de perder 38-47 ante Escocia, el cuerpo técnico modificó la formación para ganar solidez en el scrum y juego físico, manteniendo a tres tucumanos en el equipo inicial.
- Con estas variantes, Argentina busca una reacción inmediata y mayor equilibrio físico en el Nations Championship, intentando disipar las dudas que dejó el debut en el torneo.
Después de la derrota frente a Escocia por 38-47 en Córdoba, Los Pumas tendrán una importante reestructuración para su segundo compromiso en el Nations Championship. El entrenador Felipe Contepomi confirmó cinco modificaciones en el XV inicial para el duelo ante Gales, que se disputará este sábado desde las 16 en San Juan, con el objetivo de corregir las fallas mostradas en el debut.
El principal foco del cuerpo técnico estuvo puesto en las formaciones fijas, uno de los aspectos donde Argentina fue superado por Escocia. La búsqueda de mayor solidez en el scrum y de una mejor respuesta física llevó a Contepomi a modificar la primera línea: Boris Wenger y Tomás Rapetti ingresarán como titulares en lugar de Mayco Vivas y Pedro Delgado.
Además, la tercera línea tendrá una variante de peso con el regreso de Marcos Kremer. El forward entrerriano, una de las referencias defensivas del seleccionado, ocupará el lugar de Pablo Matera, aportando intensidad, tackle y capacidad de combate en una zona donde Los Pumas necesitarán recuperar protagonismo.
En los backs también habrá movimientos. El centro Justo Piccardo será titular como centro luego de llegar con ritmo competitivo tras disputar la final del Top 14 francés, y reemplazará a Faustino Sánchez Valarolo. En los extremos, Bautista Delguy ocupará el lugar de Rodrigo Isgró para acompañar a Lucio Cinti y Santiago Carreras en la línea ofensiva.
Más allá de los cambios, Contepomi decidió mantener la confianza en tres jugadores tucumanos que fueron titulares en el debut ante Escocia. Gonzalo García continuará como medio scrum, Tomás Albornoz seguirá como apertura y Mateo Carreras volverá a ocupar una de las posiciones de wing.
De esta manera, el equipo titular de Los Pumas para enfrentar a Gales estará conformado por: Boris Wenger, Julián Montoya, Tomás Rapetti; Guido Petti, Matías Alemanno; Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy; y Santiago Carreras.
Las modificaciones también alcanzaron al banco de suplentes. Entre los relevos aparecen nuevas alternativas como el tucumano Francisco Coria Marchetti, quien se suma como opción para la primera línea, además de Simón Benítez Cruz e Ignacio Mendy.
En contrapartida, Pedro Delgado, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró quedaron fuera de la nómina de 23 jugadores para este encuentro. Contepomi apuesta así a una versión más física y equilibrada de Los Pumas, con la necesidad de conseguir una respuesta inmediata tras un estreno que dejó dudas ante el seleccionado escocés.