Los Pumas meten mano ante Gales: cinco cambios para corregir errores y con tres tucumanos ratificados

Después de la derrota frente a Escocia por 38-47 en Córdoba, Los Pumas tendrán una importante reestructuración para su segundo compromiso en el Nations Championship. El entrenador Felipe Contepomi confirmó cinco modificaciones en el XV inicial para el duelo ante Gales, que se disputará este sábado desde las 16 en San Juan, con el objetivo de corregir las fallas mostradas en el debut.