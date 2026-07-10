Mundial M20: Los Pumitas buscan levantarse ante Escocia con dos tucumanos como protagonistas

Resumen para apurados
- Los Pumitas jugarán ante Escocia este domingo en Georgia por las semifinales del quinto puesto del Mundial M20, buscando recuperarse tras la derrota frente a Inglaterra.
- El DT Fernández Miranda realizará ocho cambios en el equipo, pero mantendrá como titulares a los consolidados tucumanos Tomás Dande y al goleador récord Simón Pfister.
- Una victoria ante Escocia le permitirá al seleccionado juvenil recuperar la confianza y buscar el quinto puesto para cerrar el torneo mundialista con una mejor imagen.
Los Pumitas intentarán dejar atrás el golpe sufrido ante Inglaterra y cerrar de la mejor manera su participación en el Mundial M20 que se disputa en Georgia. El seleccionado juvenil argentino enfrentará este domingo desde las 11 a Escocia, por una de las semifinales de la llave que definirá el quinto puesto del certamen.
El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda llega después de una derrota ajustada y polémica frente al conjunto inglés en el cierre de la fase de grupos, y buscará una reacción ante un rival que también intentará terminar la competencia con una buena imagen.
Para este compromiso, el entrenador argentino decidió realizar una importante rotación en la formación inicial: solamente siete jugadores mantendrán su lugar respecto al último partido. Entre ellos aparecen dos tucumanos que se transformaron en piezas fundamentales del equipo.
Tomás Dande continuará como capitán y referente de la tercera línea. El forward tucumano no sólo aporta liderazgo dentro del grupo, sino también solidez en las formaciones fijas y una destacada capacidad ofensiva: ya suma tres tries en el torneo.
También seguirá como titular Simón Pfister, una de las grandes figuras de Los Pumitas en el Mundial. El fullback lleva siete conquistas y es el máximo anotador de tries del equipo, además de haber establecido un récord histórico al convertirse en el argentino con más tries en una misma edición del Mundial M20.
Ocho cambios para enfrentar a Escocia
Fernández Miranda realizó ocho modificaciones en el XV inicial, con cuatro variantes entre los forwards y cuatro entre los backs.
En la primera línea, Fabrizio Cebrón ingresará como pilar izquierdo en lugar del tucumano Benjamín Farías Cerioni, quien quedó fuera de la convocatoria, mientras que Nicolás Cambiasso ocupará el puesto de hooker que venía desempeñando Manuel Cúneo.
En la segunda y tercera línea también habrá movimientos: Felipe Hygonenq reemplazará a Bautista Benavides y Basilio Cañas ingresará por Jerónimo Sorondo.
Entre los backs, la pareja de medios será renovada por completo. Benjamín Ledesma Arocena ocupará el lugar de Juan Preumayr como medio scrum, mientras que Manuel Giannantonio será el apertura en reemplazo de Federico Serpa.
Además, Joaquín Daireaux ingresará como wing por Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda será titular como centro en lugar de Benjamín Ordíz, quien recibió tres fechas de suspensión tras su expulsión ante Inglaterra.
La formación de Los Pumitas para enfrentar a Escocia será: Fabrizio Cebrón, Nicolás Cambiasso y Bautista Salinas en la primera línea; Joaquín Pascual Viale y Felipe Hygonenq en la segunda; Tomás Dande, Basilio Cañas y Federico Torre completarán la tercera línea; Benjamín Ledesma Arocena será el medio scrum y Manuel Giannantonio el apertura; Joaquín Daireaux, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda y Bautista Lescano ocuparán la línea de backs, mientras que Simón Pfister será el fullback.
Con cambios importantes, pero manteniendo a sus principales referentes, Los Pumitas buscarán una victoria que les permita recuperar sensaciones después de un cierre de fase de grupos adverso y quedarse con el quinto puesto del Mundial M20.