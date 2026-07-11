El truco de respiración de 30 segundos que puede mejorar tus entrenamientos

Tres claves para mejorar tu rendimiento hoy mismo

La buena noticia es que reeducar la forma de incorporar aire es simple. El especialista en técnicas de respiración Rob Rea sostuvo que "los mejores atletas entrenan su respiración de la misma manera en que ejercitan la fuerza o la movilidad; es una de las formas más sencillas de mejorar el rendimiento y disfrutar del ejercicio". El primer paso consiste en apostar por la respiración nasal. Usar tiras o dilatadores nasales durante las rutinas ayuda a abrir las vías aéreas, disminuyendo notablemente la sensación de ahogo.