Los dos ejercicios que ayudan a ganar fuerza y calidad de vida después de los 55 años

La búsqueda de una mejor calidad de vida se convierte en una prioridad compartida a medida que pasan los años. Mantener la autonomía, la agilidad y, sobre todo, evitar caídas que suelen encender las alarmas familiares son los grandes objetivos de la madurez. La buena noticia es que la ciencia acaba de dar un veredicto claro: no todos los ejercicios impactan de la misma manera en nuestro cuerpo después de los 55 años, y elegir la actividad correcta puede cambiar por completo el curso del envejecimiento.