Los tres ejercicios que ayudan a proteger el cerebro del envejecimiento después de los 50 años

Mente y cuerpo en perfecto equilibrio

Por último, el tercer pilar se enfoca en los ejercicios de mente y cuerpo, como el yoga, el pilates o el taichi. Estas disciplinas son las que ayudan a la memoria de trabajo, esa que usamos para recordar un número de teléfono mientras lo anotamos o para seguir el hilo de una conversación. Su efectividad radica en la regulación del estrés y el control de la atención.