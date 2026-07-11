Messi emociona, mientras Milei busca su propia remontada: Iglesia y gobernadores le marcan la cancha

En el día a día, Milei se encuentra condicionado y por eso habló de la Reforma Política para poner a la política “al servicio de la gente”, aunque sin referencias puntuales al mal momento que vive el Gobierno en el Congreso en materia de votos, ya que la posibilidad de avanzar se le hace cuesta arriba. Todo indica que no hay vocación de eliminar las PASO —a lo sumo suspenderlas por esta única vez— y que tampoco hay mayor entusiasmo por el sistema de colectoras que se quiere armonizar, para que los partidos que lo deseen puedan poner a Milei como cabeza de lista sin sacrificar a sus propios legisladores. En ese aspecto, los gobernadores más acuerdistas —los que estuvieron en la asunción de Diego Santilli y en Tucumán la otra noche— están firmes y al acecho a la vez.