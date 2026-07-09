La FIFA respaldó el arbitraje de Argentina-Egipto y Collina explicó las jugadas polémicas

"Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", explicó el histórico exárbitro italiano.