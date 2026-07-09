La FIFA respaldó el arbitraje de Argentina-Egipto y Collina explicó las jugadas polémicas
El jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA defendió la actuación del VAR en los octavos de final del Mundial 2026. Justificó la anulación del segundo gol egipcio y también el tanto del triunfo convertido por Enzo Fernández.
Resumen para apurados
- Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, respaldó las decisiones del VAR en el triunfo 3-2 de Argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026 tras las polémicas.
- Explicó que se anuló el segundo gol egipcio por falta previa a Martínez y se validó el tanto de Fernández al considerar lícito el quite de Álvarez sobre Salah.
- Estas declaraciones de la FIFA buscan cerrar la polémica sobre el pase de Argentina a cuartos y ratifican la confianza en el criterio del VAR durante el resto del Mundial 2026.
Las polémicas arbitrales que marcaron el triunfo de Argentina sobre Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 finalmente recibieron una explicación oficial. Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, salió a respaldar la actuación del árbitro francés François Letexier y del equipo del VAR, al tiempo que explicó por qué ambas decisiones fueron consideradas correctas según el reglamento.
El encuentro dejó dos acciones que provocaron fuertes reclamos por parte del seleccionado africano. La primera fue la anulación del que hubiera significado el 2 a 0 para Egipto, mientras que la segunda ocurrió en la jugada previa al agónico gol de Enzo Fernández, con el que la "Albiceleste" selló la clasificación a los cuartos de final.
Antes de analizar las acciones puntuales, Collina recordó cuál es el protocolo que aplica el VAR cada vez que un equipo convierte un gol.
"Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", explicó el histórico exárbitro italiano.
La anulación del gol de Egipto
La primera de las jugadas cuestionadas ocurrió cuando Egipto parecía encaminar el partido con un segundo tanto. Sin embargo, tras la revisión en el monitor, Letexier anuló la conquista por una infracción previa sobre Lisandro Martínez.
Para Collina, la decisión fue correcta y el VAR actuó de acuerdo con el protocolo establecido.
"Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca 'obvia', si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", sostuvo.
De esta manera, el máximo responsable del arbitraje de la FIFA descartó cualquier irregularidad en la revisión y defendió la intervención tecnológica que terminó modificando el desarrollo del encuentro.
El reclamo por el gol de Enzo Fernández
La otra gran controversia llegó en los minutos finales, cuando Julián Álvarez recuperó la pelota en una acción que los futbolistas egipcios consideraron infracción sobre Mohamed Salah. La jugada continuó y terminó con el gol de Enzo Fernández para el definitivo 3 a 2.
Tras el partido, las protestas se multiplicaron, pero Collina explicó que, tanto para el árbitro como para el VAR, el contacto no alcanzaba para ser considerado falta.
"Si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol", argumentó.
Con esa explicación, el dirigente italiano dejó en claro que la jugada fue revisada y que la decisión de convalidar el tanto estuvo respaldada por la interpretación del reglamento vigente.
Respaldo al cuerpo arbitral
Más allá de las dos acciones puntuales, Collina aprovechó la ocasión para defender el trabajo de los árbitros durante el Mundial 2026 y reconoció que existen jugadas cuya interpretación siempre genera debate.
"Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo", concluyó.
Las declaraciones del exárbitro italiano buscan cerrar una de las mayores controversias que dejó la clasificación de Argentina a los cuartos de final y reforzar la postura de la FIFA sobre el uso del VAR, una herramienta que volvió a quedar en el centro de la escena en un partido de máxima trascendencia.