Selección Argentina: cuándo vuelve a jugar por los cuartos de final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La Selección Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio en Kansas City, tras clasificar al vencer por 3 a 2 a Egipto en octavos de final.
- El equipo de Scaloni logró la clasificación tras una remontada de 3-2 frente a Egipto y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Suiza y Colombia.
- Con este paso, la Albiceleste se mete entre los ocho mejores del torneo y mantiene vigente el sueño de defender el título mundial en la fase más decisiva del certamen.
La Selección Argentina ya conoce cuándo volverá a salir a la cancha en el Mundial 2026. Luego de una emocionante victoria por 3 a 2 sobre Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo y ahora espera por su próximo rival.
El seleccionado nacional disputará los cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22 (hora de Argentina). El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, uno de los escenarios elegidos para la fase decisiva de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.
El rival de la Albiceleste surgirá del duelo entre Suiza y Colombia, que disputan este martes el último cruce correspondiente a los octavos de final. El ganador enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.
La clasificación llegó tras una trabajada remontada frente a Egipto. El conjunto argentino se impuso por 3 a 2 en un partido cargado de emoción y logró avanzar a la siguiente instancia, manteniendo intacto el sueño de defender el título mundial.
Con el cuadro de cuartos de final casi completo, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Argentina buscará dar un nuevo paso rumbo a las semifinales y seguir en carrera por una nueva consagración.