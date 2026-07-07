Un árbitro argentino fue designado para dirigir el partido de Francia por los cuartos de final del Mundial

El nombramiento de Tello adquiere un condimento especial en el marco del debate que rodea a la casa madre del fútbol por la asignación de Francois Letexier para el partido de Argentina. Las críticas hacia la Comisión de Árbitros de la FIFA no apuntaron a las condiciones técnicas del réferi galo, sino a una marcada falta de prudencia institucional al colocar a un juez de la misma nacionalidad que uno de los equipos que sigue en carrera en una llave de eliminación directa. La intensa rivalidad mediática y emocional que mantienen Argentina y Francia desde la histórica final de Qatar 2022 convirtió la elección del árbitro francés en un innecesario flanco de exposición para el organismo.