Un árbitro argentino fue designado para dirigir el partido de Francia por los cuartos de final del Mundial

Resumen para apurados
- La FIFA designó al árbitro argentino Facundo Tello para dirigir el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos debido a su destacada trayectoria.
- Tello, de 44 años, afronta su segundo Mundial tras dirigir en Qatar 2022. La designación ocurre en medio de la polémica por la asignación de un árbitro francés para Argentina.
- Este nombramiento consolida a Tello como el árbitro nacional con más rodaje en la FIFA y marca un hito histórico al tener Argentina tres jueces principales en un mismo Mundial.
La FIFA le confió al argentino Facundo Tello la conducción del trascendental cruce de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos. Tello estará acompañado en la cancha por un equipo de colaboradores compuesto en su totalidad por compatriotas: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los asistentes de línea, Darío Herrera oficiará como cuarto árbitro y Cristian Navarro completará la nómina como quinto juez.
El trasfondo de una designación bajo la lupa
El nombramiento de Tello adquiere un condimento especial en el marco del debate que rodea a la casa madre del fútbol por la asignación de Francois Letexier para el partido de Argentina. Las críticas hacia la Comisión de Árbitros de la FIFA no apuntaron a las condiciones técnicas del réferi galo, sino a una marcada falta de prudencia institucional al colocar a un juez de la misma nacionalidad que uno de los equipos que sigue en carrera en una llave de eliminación directa. La intensa rivalidad mediática y emocional que mantienen Argentina y Francia desde la histórica final de Qatar 2022 convirtió la elección del árbitro francés en un innecesario flanco de exposición para el organismo.
El recorrido de Tello y un hito histórico para el arbitraje nacional
A sus 44 años, el árbitro nacido en Bahía Blanca afronta su segunda experiencia mundialista consecutiva. En Qatar 2022, Tello estuvo a cargo de tres partidos: Suiza ante Camerún y Corea del Sur frente a Portugal en la fase de grupos, además del recordado cruce de cuartos de final donde Marruecos eliminó a Portugal. En el actual certamen norteamericano, el bahiense ya acumuló dos presentaciones en la ronda inicial —Canadá ante Bosnia y Herzegovina, y Sudáfrica contra Corea del Sur— antes de recibir esta nueva nominación para meterse entre los ocho mejores del planeta.
Su perfil se distingue por una notable capacidad aeróbica que le permite mantenerse cerca de las jugadas durante los 90 minutos, dándole margen para aplicar la ley de ventaja e intervenir en situaciones de alta tensión. Desde la pasada cita en Medio Oriente, Tello se consolidó como el árbitro de nuestro país con mayor rodaje en torneos de la FIFA, sumando experiencias en certámenes Intercontinentales, el Mundial de Clubes y las citas ecuménicas juveniles Sub-17 y Sub-20.
Tello hizo historia el pasado 12 de junio en Toronto al ser el primer árbitro argentino en debutar en este Mundial. Su presencia en el torneo, sumada a las de Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, marca un hito inédito para el fútbol local: es la primera vez en la historia que la delegación nacional cuenta con tres jueces principales en una misma Copa del Mundo.