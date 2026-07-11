Mundial 2026

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 206

Francia y España se disputarán el pase a la final de la Copa del Mundo.

POR LA COPA. Mbappé será el protagonista principal en el duelo entre Francia y España.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francia enfrentará a España el martes y el ganador de Argentina-Suiza jugará el miércoles a las 16:00 por las semifinales del Mundial 2026 tras superar los cuartos de final.
  • Francia clasificó tras vencer 2-0 a Marruecos, mientras que España derrotó 2-1 a Bélgica. El torneo, el más largo de la historia, entra en su recta final con pocos partidos por jugar.
  • Los cruces definirán a los finalistas del certamen. Argentina buscará vencer a Suiza para meterse en la otra llave y enfrentar a Noruega o Inglaterra en un duelo de alto voltaje.
Resumen generado con IA

En pocos días se jugará la final del Mundial 2026, el más extenso de la historia. 39 días, 48 equipos y 104 partidos, de los que solo quedan seis por disputarse. Entre esas definiciones, ya hay dos equipos que saben que jugarán los ocho partidos de la Copa del Mundo, si se toma en cuenta, además de la posible final, un hipotético duelo por el tercer lugar.

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Cómo se jugarán las semifinales

Francia derrotó a Marruecos 2 a 0 y España hizo lo propio con Bélgica 2 a 1. De esta manera, quedó conformada la primera llave de semifinales, que se disputará el próximo martes. El otro cruce será al día siguiente, es decir el miércoles.

Martes

- 16 horas: Francia vs. España

Miércoles

- 16 horas: El ganador de Argentina-Suiza vs. el ganador de Noruega-Inglaterra

De esta manera, el torneo entra en su recta final con dos encuentros que prometen emociones fuertes. Francia, actual campeona del mundo, buscará dar el primer paso hacia una nueva final ante una España que viene de eliminar a una sólida Bélgica.

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En la otra llave, la selección argentina, si supera a Suiza, podría enfrentarse a Noruega o Inglaterra en lo que sería un duelo de alto voltaje.

La final del Mundial 2026 está cada vez más cerca y los equipos empiezan a perfilar sus estrategias para los dos partidos que los separan de la gloria máxima.

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