Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 206

En pocos días se jugará la final del Mundial 2026, el más extenso de la historia. 39 días, 48 equipos y 104 partidos, de los que solo quedan seis por disputarse. Entre esas definiciones, ya hay dos equipos que saben que jugarán los ocho partidos de la Copa del Mundo, si se toma en cuenta, además de la posible final, un hipotético duelo por el tercer lugar.