Asignación Universal por Hijo de Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio y de cuánto será el monto con el aumento

Resumen para apurados
- Anses retomará en Argentina el lunes 13 de julio el pago de la AUH para documentos terminados en 2, tras los feriados del 9 y 10, aplicando un aumento del 2,15%.
- El cronograma se modificó por las fechas patrias. Los beneficiarios cobrarán $118.439,20 (el 80%), mientras que el 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH.
- Esta actualización responde a la fórmula de movilidad por inflación del Indec, garantizando el ajuste mensual del poder de compra para los sectores más vulnerables.
El feriado del 9 de julio marcó una reorganización en el cronograma de Anses, que debió interrumpir las actividades administrativas así como el proceso de asignación de los haberes debido al cese de tareas tanto el Día de la Independencia como el posterior día no laborable el 10 de julio. Así es que el organismo previsional retomará los pagos correspondientes a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el lunes 13.
El beneficio mensual de la Asignación Universal por Hijo se abonará nuevamente en el mes de julio aunque siguiendo un calendario diferente al regular. La Anses publicó que los desembolsos se reiniciarán este lunes y así personas desocupadas, trabajadores informales o de casas particulares podrán recibir el monto correspondiente a julio que sufrirá un aumento del 2,1% de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
Calendario de pagos modificado
El cronograma de cobros organizado todos los meses según la terminación del DNI, tendrá su continuación este lunes tras el pago de las credenciales terminadas en 0 y 1 que se efectuó el miércoles 8 de julio, previo al feriado. Así los titulares con documentos terminados en 2 recibirán la liquidación de este mes.
En julio, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $148.049, el total con el aumento del 2,15%. Sin embargo, como ocurre habitualmente, no todo el dinero se cobra de manera inmediata. Anses abona mensualmente el 80% del total, mientras que el 20% restante queda retenido y se liquida posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud, vacunación y escolaridad.
Montos vigentes y fechas de cobro
De esta manera, el monto que se acredita en forma mensual durante julio será de $118.439,20 por hijo, mientras que $29.609,80 quedan retenidos hasta la presentación de la documentación correspondiente.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Documentos terminados en 0: 8 de julio
- Documentos terminados en 1: 8 de julio
- Documentos terminados en 2: 13 de julio
- Documentos terminados en 3: 14 de julio
- Documentos terminados en 4: 15 de julio
- Documentos terminados en 5: 16 de julio
- Documentos terminados en 6: 17 de julio
- Documentos terminados en 7: 20 de julio
- Documentos terminados en 8: 21 de julio
- Documentos terminados en 9: 22 de julio