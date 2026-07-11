Asignación Universal por Hijo de Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio y de cuánto será el monto con el aumento

El feriado del 9 de julio marcó una reorganización en el cronograma de Anses, que debió interrumpir las actividades administrativas así como el proceso de asignación de los haberes debido al cese de tareas tanto el Día de la Independencia como el posterior día no laborable el 10 de julio. Así es que el organismo previsional retomará los pagos correspondientes a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el lunes 13.