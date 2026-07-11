Balcones naturales, calles y casonas ancestrales de piedra y adobe: el pueblito escondido en el Norte que compitió para ser el mejor del mundo

Para quienes buscan una conexión profunda, el pueblo se despliega en caminatas que son verdaderos viajes en el tiempo. Apenas a tres kilómetros del centro, siguiendo el cauce del río Agua Salada, el sendero hacia Casa León revela antiguas terrazas de cultivo y puntas de flecha que afloran entre la arena. Otra opción es desandar el camino hacia Peña Alta, un mirador natural que regala una panorámica imponente de la Laguna de Guayatayoc, o caminar hasta la vieja escuela de 1920, un testimonio arquitectónico de los pioneros de la región.