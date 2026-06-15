El tesoro escondido del norte argentino: el pueblo de adobe que parece detenido en el tiempo

Resumen para apurados
- El histórico pueblo jujeño de Santa Catalina se destaca como el núcleo urbano más septentrional de Argentina, preservando su identidad de adobe a 3.800 metros de altura.
- Fundada hace 478 años y ligada a la fiebre del oro, esta localidad puneña de adobe hoy resiste al despoblamiento mediante el empleo público, la ganadería y el turismo.
- La preservación de este rincón fronterizo y su promoción turística son clave para evitar su desaparición, ofreciendo una experiencia cultural única en el extremo del país.
Las callecitas desembocan directo en las puertas de entrada de las casas; no hay cordones ni una limitación que pueda diferenciar estos caminos de una vereda. Son indistintas las funciones de los senderos que configuran a este pueblito oculto que es, en realidad, el último rincón de la Argentina. Santa Catalina es la aldea de Jujuy que supera a La Quiaca, siendo esta en realidad la más septentrional de nuestro país.
Santa Catalina es el pueblo que está más al norte de lo que conocemos. Es el pueblo fronterizo de poco más de 400 habitantes que se esconde a 3.800 metros de altura en la Puna jujeña y está más arriba en el mapa que La Quiaca, la localidad que es extendidamente conocida como la más septentrional de la Argentina. Pero el punto de inicio de nuestro país está verdaderamente en una de las configuraciones urbanas más antiguas del territorio, cuyos orígenes se estiman hace casi 480 años de historia.
Un oasis de adobe en la altura
Donde el dibujo del mapa hace un cono que se mete en la vecina Bolivia, allí es donde se ubica este pueblo casi caído en los límites nacionales. A “pasitos” de la frontera con el país del norte y a 62 kilómetros de La Quiaca, es el núcleo urbano más septentrional y con un encanto que solo puede resguardarse en los puntos más excéntricos del mapa.
El pueblo se configura por una cancha de fútbol que se consolida casi como una plaza principal, donde las casas orbitan a su alrededor. Las callecitas son rutas intrincadas y destinos sin salida, lo que permite perderse entre la arquitectura de adobe y la rica historia de una comunidad que ronda los 478 años desde sus primeros asentamientos.
Un clima que no da tregua
Caminar por Santa Catalina exige un ritmo propio, casi contemplativo. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, el aire escasea y la altura se hace sentir en cada paso. Por eso, tanto los locales como los pocos viajeros que llegan hasta aquí adoptan el coqueo como un ritual imprescindible para mitigar el apunamiento, una postal típica que describe el canal de YouTube País Turístico en un reciente informe sobre la región.
El clima en este rincón puneño no da tregua. Durante el día, el sol brilla con fuerza sobre el paisaje seco, pero al caer la noche el termómetro puede desplomarse tranquilamente hasta los -5 grados. Entre diciembre y marzo, las escasas pero intensas lluvias transforman el paisaje, haciendo crecer el río Santa Catalina, el curso de agua que le da vida y contornea a la localidad.
Fiebre del oro y el latido silencioso de la frontera
Aunque popularmente se cree que este es el final del mapa argentino, la precisión geográfica esconde un secreto: el pueblo ubicado técnicamente más al norte de nuestro país es El Angosto, situado unos 30 kilómetros más allá. Sin embargo, Santa Catalina se erige como el verdadero corazón histórico y el núcleo urbano más importante de la frontera septentrional.
La historia de Santa Catalina está profundamente ligada a la fiebre del oro. En sus épocas de esplendor, el pueblo era un imán para los buscadores de pepitas doradas, un metal tan común en la zona que llegó a utilizarse como moneda de cambio en los antiguos almacenes de ramos generales. Testigos de esa era de opulencia y del fluido comercio con Bolivia son el tradicional Almacén de la familia Villatarco y el Hostal Don Clemente.
Hoy, la realidad es más silenciosa. Aunque los registros oficiales estiman una población de entre 150 y 300 habitantes, el paisaje urbano está marcado por numerosas casas cerradas con candado, una huella visible del desarraigo provocado por la falta de oportunidades económicas. Actualmente, el empleo municipal es el principal sostén de la comunidad, que contra viento y marea mantiene activos servicios esenciales como un registro civil, un cajero automático y una biblioteca popular.
La configuración del pueblo y su gastronomía
Para quienes deciden descubrir este tesoro oculto, la gastronomía local ofrece una experiencia singular. La carne de llama es la reina indiscutida de la cocina catalinense: no solo es más económica que la de vaca, sino también sumamente sabrosa. En los pequeños comedores del pueblo se la puede degustar en milanesas, hamburguesas o reconfortantes cazuelas, ideales para combatir el frío puneño junto a un clásico guiso de lentejas o unas papas rellenas.
El recorrido por Santa Catalina regala postales surrealistas. Al lado del cementerio local, un gigantesco campo de juego rompe con la monotonía del adobe y, unos metros más allá, el anfiteatro del pueblo sorprende con imponentes murales en honor a Mercedes Sosa, recordando el histórico día en que "La Negra" llegó hasta este confín de la patria para regalar su voz.
Antes de emprender el regreso por los 62 kilómetros de ripio que separan al pueblo de La Quiaca, hay una parada obligatoria: el cerro de La Cruz. Desde esa cumbre estratégica, el mirador natural ofrece la panorámica perfecta.