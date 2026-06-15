El tesoro escondido del norte argentino: el pueblo de adobe que parece detenido en el tiempo

Santa Catalina es el pueblo que está más al norte de lo que conocemos. Es el pueblo fronterizo de poco más de 400 habitantes que se esconde a 3.800 metros de altura en la Puna jujeña y está más arriba en el mapa que La Quiaca, la localidad que es extendidamente conocida como la más septentrional de la Argentina. Pero el punto de inicio de nuestro país está verdaderamente en una de las configuraciones urbanas más antiguas del territorio, cuyos orígenes se estiman hace casi 480 años de historia.