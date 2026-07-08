Un prestigioso ranking reveló cuál es la ciudad más habitable del mundo de 2026

Resumen para apurados
- El 7 de julio de 2026, la consultora EIU consagró a Copenhague (Dinamarca) como la ciudad más habitable del mundo debido a sus niveles perfectos en estabilidad y educación.
- El índice de 173 urbes evaluó el bienestar global. Mientras los conflictos armados afectaron a Medio Oriente, ciudades del Reino Unido y EE. UU. lograron importantes mejoras.
- Aunque la habitabilidad global se mantuvo estable, el auge de Asia, impulsado por inversiones en salud, amenaza el histórico liderazgo de las metrópolis europeas.
Es curioso pensar que una ciudad sea más habitable que otra cuando todas ellas fueron diseñadas especialmente para vivir en ellas. Pero en un mundo cambiante, de desigualdad y conflictos, un hogar puede convertirse en el terreno más hostil, donde la infraestructura, los servicios, las oportunidades de vida y la organización política dejan de responder a las necesidades de sus habitantes. Pero hay lugares del mundo donde sus ciudadanos aún se sienten cómodos.
Por segundo año consecutivo, Copenhague se estableció como la ciudad más estable en cuanto a calidad de vida para sus habitantes. Nombrada por The Economist Intelligence Unit (EIU), la capital danesa se quedó con el primer puesto de este listado anual, superando por segundo año seguido a Viena, que había ocupado el primer lugar durante tres años consecutivos. La lista, publicada este martes 7 de julio de 2026, celebró los diversos factores que van desde la educación hasta la cultura y que hacen a esta ciudad la más destacada en bienestar general.
La EIU, organización hermana de la revista The Economist, clasificó 173 ciudades de todo el mundo según diversos factores, como la educación, la estabilidad, la atención médica, la infraestructura y la cultura. Copenhague obtuvo puntuaciones que se catalogaron como "perfectas" en tres categorías, entre ellas estabilidad, infraestructura y educación. De acuerdo con los voceros del organismo, el éxito constante de la capital de Dinamarca radica en una combinación ganadora de estos factores sumados a un medio ambiente sumamente cuidado y servicios públicos de alta calidad.
El impacto de las guerras y los movimientos en Occidente
El reporte de habitabilidad global de 2026 funciona como un fiel reflejo de las tensiones internacionales actuales. Las repercusiones de la guerra con Irán impactaron de manera directa en las clasificaciones de la región del Golfo Pérsico, donde las variables de seguridad interna se desplomaron. La caída más severa la registró Mascate, la capital de Omán, que retrocedió 14 escalones hasta la posición 123, seguida muy de cerca por Ciudad de Kuwait, que descendió 12 puestos para ubicarse en el casillero 105.
El recrudecimiento de las hostilidades también modificó la parte más baja de la escala: Teherán (Irán) cayó drásticamente hasta el puesto 164, quedando apenas por encima de Kiev (Ucrania), que se sitúa en la ubicación 166. En el último lugar del planeta se mantiene inalterable Damasco, en Siria, consolidada como la ciudad con peor calidad de vida del mundo.
En contraste, el Reino Unido muestra signos de franca recuperación tras superar los períodos de disturbios y agitación social que afectaron sus métricas el año pasado. Manchester encabeza el desempeño británico en el puesto 52, superando la oferta urbana de Londres (puesto 54) y Edimburgo (puesto 64). Por su parte, el público norteamericano observa cómo Nueva York trepa tres lugares hasta la posición 66 gracias a una baja notable en los índices de delincuencia y una menor percepción de riesgo terrorista. No obstante, Honolulu continúa siendo la metrópoli estadounidense mejor posicionada globalmente (puesto 25), mientras que Vancouver (puesto 9) es la única representante de América del Norte dentro de los diez primeros lugares.
La revolución sanitaria en Asia
A nivel regional, si bien Europa Occidental repite como la zona con mejores condiciones de habitabilidad generales (promediando un 91,7 ligeramente inferior al año pasado), Asia es el bloque geográfico de mayor crecimiento. El promedio asiático ascendió 0,3 puntos hasta alcanzar los 73,9 debido a una inyección masiva de inversión médica. El despliegue de nuevos sistemas nacionales de financiamiento sanitario y seguros de atención a largo plazo impulsó a urbes de China como Fuzhou, que escaló siete posiciones hasta el lugar 93.
Ana Nicholls, directora de industria de la EIU, detalló que el promedio global de habitabilidad se mantuvo estable porque la pérdida de estabilidad en Medio Oriente y el salto en atención médica en Asia terminaron compensándose mutuamente. Esta progresión oriental generó un hito histórico en el índice: actualmente hay nueve ciudades asiáticas dentro del Top 20 mundial, superando las siete plazas que retiene el continente europeo.
Las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo en 2026:
1. Copenhague (Dinamarca)
2. Viena (Austria)
3. Melbourne (Australia)
4. Sídney (Australia)
5. Zúrich (Suiza)
6. Ginebra (Suiza)
7. Osaka (Japón)
8. Adelaida (Australia)
9. Vancouver (Canadá)
10. Tokio (Japón)