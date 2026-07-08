Un prestigioso ranking reveló cuál es la ciudad más habitable del mundo de 2026

Es curioso pensar que una ciudad sea más habitable que otra cuando todas ellas fueron diseñadas especialmente para vivir en ellas. Pero en un mundo cambiante, de desigualdad y conflictos, un hogar puede convertirse en el terreno más hostil, donde la infraestructura, los servicios, las oportunidades de vida y la organización política dejan de responder a las necesidades de sus habitantes. Pero hay lugares del mundo donde sus ciudadanos aún se sienten cómodos.