Gira ideológica: Milei refuerza su alianza con los Bolsonaro y consolida el bloque de derecha en la región

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei iniciará el 25 de julio una gira por Brasil, Perú y Colombia para consolidar un bloque de derecha regional y respaldar a los Bolsonaro.
- Tras ausentarse del Mercosur, Milei prioriza su agenda ideológica. Viajará a Brasil en un momento de alta tensión judicial para el partido que lidera Jair Bolsonaro.
- Esta gira busca posicionar a Milei como líder de un nuevo ecosistema de poder en Sudamérica, desafiando a los gobiernos progresistas y reconfigurando las alianzas regionales.
Tras su deliberada ausencia en la última cumbre del Mercosur, el presidente Javier Milei decidió profundizar su agenda internacional basada en la afinidad ideológica. En un recorrido diplomático que lo llevará por cuatro países en apenas dos semanas, el mandatario argentino busca consolidar su liderazgo dentro de la derecha continental.
La novedad más saliente será su desembarco en Brasil, donde se mostrará junto a las figuras centrales del bolsonarismo en un momento político sensible para el país vecino.
El factor Bolsonaro: apoyo explícito en São Paulo y Brasilia
El próximo 25 de julio, Milei aterrizará en Brasil con el objetivo de respaldar la proyección política del clan Bolsonaro. En São Paulo, el mandatario participará del acto donde Flávio Bolsonaro, actual senador e hijo del expresidente, será ungido como candidato a la presidencia. "Voy a estar en San Pablo y también haré un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", confirmó Milei en declaraciones radiales.
Este respaldo ocurrirá en un clima de alta tensión judicial en Brasil. La cúpula del Partido Liberal (PL) enfrenta investigaciones por presunta malversación de fondos públicos, lo que derivó recientemente en el bloqueo de bienes de su titular, Valdemar Costa Neto. Al mostrarse con los referentes del PL, Milei no solo ratificará su amistad personal, sino que enviará un mensaje de confrontación directa hacia la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva.
Presencia en las asunciones de Perú y Colombia
La gira continuará con dos paradas institucionales de alto impacto simbólico. El 28 de julio, Milei viajará a Lima para asistir a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, que marcará el regreso del fujimorismo al poder en Perú. Posteriormente, el 7 de agosto, se trasladará a Bogotá para la investidura de Bernardo de la Espriella, cuya victoria en Colombia representa un giro drástico tras el mandato de Gustavo Petro.
Estas visitas no serán protocolares; representarán la intención de Milei de ser el "faro" de un nuevo ecosistema de poder en Sudamérica. Al participar de estas ceremonias, el presidente argentino buscará tejer una red de contención frente a los gobiernos de corte progresista que aún predominan en otras latitudes del continente.