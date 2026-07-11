Gira ideológica: Milei refuerza su alianza con los Bolsonaro y consolida el bloque de derecha en la región

Presencia en las asunciones de Perú y Colombia

La gira continuará con dos paradas institucionales de alto impacto simbólico. El 28 de julio, Milei viajará a Lima para asistir a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, que marcará el regreso del fujimorismo al poder en Perú. Posteriormente, el 7 de agosto, se trasladará a Bogotá para la investidura de Bernardo de la Espriella, cuya victoria en Colombia representa un giro drástico tras el mandato de Gustavo Petro.