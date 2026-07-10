Política

Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El Presidente confirmó que el 25 de julio estará en San Pablo. Luego se reunirá con Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella.

Javier Milei junto con Flávio Bolsonaro. FOTO X
Javier Milei junto con Flávio Bolsonaro. FOTO X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Brasil el 25 de julio para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro y reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro.
  • El viaje ocurre bajo tensiones con el mandatario actual, Lula da Silva. Además, Milei planea giras por Perú, Colombia y Ecuador para reunirse con líderes afines en la región.
  • Esta estrategia busca consolidar a la Argentina como líder de un bloque regional de derecha, enfocado en políticas de libre mercado, seguridad y alineación internacional.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei viajará el 25 de julio a Brasil para participar del acto en que Flavio Bolsonaro será ungido candidato a jefe Estado y luego pasará por Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro, ex mandatario del país vecino.

"El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro", confirmó el mandatario en declaraciones radiales.

La visita se produce en plena tensión con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y en la antesala de las elecciones brasileñas de octubre. En la Casa Rosada leen el viaje como parte de una estrategia más amplia: posicionar a la Argentina como articulador de un bloque regional de derecha alineado en seguridad, economía, apertura comercial y política exterior. 

Milei ya había recibido a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos y expresado públicamente su expectativa de que el oficialismo pierda en Brasil.

La agenda internacional continuará el 28 de julio en Lima, donde Milei participará de la asunción de Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo y ubicó dentro del bloque de países que, según su lectura, decidieron "plantarse frente al socialismo y trabajar por la libertad". 

Después se trasladará a Colombia para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella, victoria que el Presidente argentino celebró como un avance contra el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos de izquierda en la región. 

El calendario también contempla una visita a Daniel Noboa en Ecuador, donde hay acuerdos pendientes por firmar en materia de seguridad, comercio y cooperación institucional.

Entre los viajes internacionales, Milei reservó el 26 de julio para la Exposición Rural de Palermo, donde el Gobierno buscará mostrar el respaldo del sector agropecuario a su agenda de baja de impuestos, apertura económica y desregulación.

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