Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

La visita se produce en plena tensión con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y en la antesala de las elecciones brasileñas de octubre. En la Casa Rosada leen el viaje como parte de una estrategia más amplia: posicionar a la Argentina como articulador de un bloque regional de derecha alineado en seguridad, economía, apertura comercial y política exterior.