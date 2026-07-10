Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Resumen para apurados
- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Brasil el 25 de julio para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro y reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro.
- El viaje ocurre bajo tensiones con el mandatario actual, Lula da Silva. Además, Milei planea giras por Perú, Colombia y Ecuador para reunirse con líderes afines en la región.
- Esta estrategia busca consolidar a la Argentina como líder de un bloque regional de derecha, enfocado en políticas de libre mercado, seguridad y alineación internacional.
El presidente Javier Milei viajará el 25 de julio a Brasil para participar del acto en que Flavio Bolsonaro será ungido candidato a jefe Estado y luego pasará por Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro, ex mandatario del país vecino.
"El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro", confirmó el mandatario en declaraciones radiales.
La visita se produce en plena tensión con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y en la antesala de las elecciones brasileñas de octubre. En la Casa Rosada leen el viaje como parte de una estrategia más amplia: posicionar a la Argentina como articulador de un bloque regional de derecha alineado en seguridad, economía, apertura comercial y política exterior.
Milei ya había recibido a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos y expresado públicamente su expectativa de que el oficialismo pierda en Brasil.
La agenda internacional continuará el 28 de julio en Lima, donde Milei participará de la asunción de Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo y ubicó dentro del bloque de países que, según su lectura, decidieron "plantarse frente al socialismo y trabajar por la libertad".
Después se trasladará a Colombia para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella, victoria que el Presidente argentino celebró como un avance contra el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos de izquierda en la región.
El calendario también contempla una visita a Daniel Noboa en Ecuador, donde hay acuerdos pendientes por firmar en materia de seguridad, comercio y cooperación institucional.
Entre los viajes internacionales, Milei reservó el 26 de julio para la Exposición Rural de Palermo, donde el Gobierno buscará mostrar el respaldo del sector agropecuario a su agenda de baja de impuestos, apertura económica y desregulación.