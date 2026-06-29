Política

Milei recibió a Flávio Bolsonaro en Olivos antes del cierre de una conferencia sobre Israel

El libertario se reunió con el senador brasileño y candidato presidencial, uno de los principales referentes de la derecha en Brasil.

Javier Milei junto con Flávio Bolsonaro. FOTO X
Javier Milei junto con Flávio Bolsonaro. FOTO X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei recibió el lunes al senador brasileño Flávio Bolsonaro en Olivos para fortalecer su alianza política antes de una conferencia internacional sobre Israel.
  • El encuentro, previo al cierre de la cumbre de la Israel Allies Foundation en Buenos Aires, reafirma la sintonía de Milei con el bolsonarismo y la derecha de la región.
  • La cita consolida la alianza de Milei con la derecha regional y perfila la posición geopolítica de Argentina previo a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.
Resumen generado con IA

Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y candidato presidencial en Brasil. 

El encuentro se realizó en la previa de la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel,  en Buenos Aires, de la que ambos participaron como parte de la jornada de cierre.

La reunión tuvo lugar horas antes de que Milei y Bolsonaro coincidieran en las actividades finales del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y dirigentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel, consignó el diario "Ámbito". 

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El encuentro en la residencia presidencial volvió a poner de manifiesto la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales referentes de su espacio político, en línea con su estrategia de estrechar vínculos con gobiernos y fuerzas de derecha de la región.

Flávio Bolsonaro participa de la conferencia como uno de los invitados centrales. El senador brasileño fue el principal orador de la cena de bienvenida realizada el domingo y este lunes volvió a formar parte de las actividades junto a legisladores latinoamericanos, embajadores y representantes de organizaciones internacionales.

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Por la noche, Milei encabezará la cena de clausura de la conferencia y pronunciará el discurso de cierre ante los participantes del foro, que se desarrollará en el htel Alvear Icon. La jornada estará enfocada en la cooperación entre América Latina e Israel, la implementación de los Acuerdos de Isaac y las estrategias regionales para combatir el antisemitismo.

Entre los asistentes al encuentro se encuentran el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela; autoridades de la DAIA, la AMIA y del Centro Simon Wiesenthal, además de legisladores argentinos que integran el Caucus de Aliados de Israel.

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La agenda internacional del Presidente continuará este martes, cuando viajará a Asunción para participar de la Cumbre del Mercosur, donde mantendrá reuniones con los mandatarios de los países miembros del bloque.

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