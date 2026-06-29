Milei recibió a Flávio Bolsonaro en Olivos antes del cierre de una conferencia sobre Israel

El encuentro en la residencia presidencial volvió a poner de manifiesto la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales referentes de su espacio político, en línea con su estrategia de estrechar vínculos con gobiernos y fuerzas de derecha de la región.